Cinco absueltos de crear curso falso para pagar deuda del Centro Ecuestre con la federación regional de hípica

La Audiencia Provincial de Valladolid ha absuelto a cinco personas que habían sido acusadas de crear un curso ficticio para cubrir una deuda que tenía el centro ecuestre de Segovia con la Federación de Hípica de Castilla y León. La sentencia no considera probadas las acusaciones contra los encausados -cuatro funcionarios y un hostelero-, por lo que les absuelve de los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación en concurso con un delito de malversación, según la sentencia facilitada este miércoles por fuentes del TSJCyL.



La resolución judicial apoya la absolución, entre otros argumentos, en "las sustanciales matizaciones que del informe de la Inspección de Servicios se desprenden de la testifical del inspector que lo suscribe en el acto del juicio oral". "No puede considerarse que en este supuesto haya habido prueba de cargo suficiente acreditativa de que el Curso Intensivo de Guía de Turismo Ecuestre fuera una ficción por dos de las acusadas, con la colaboración de otro encausado, para cubrir una deuda que el centro ecuestre de Segovia tenía con la Federación de Hípica de Castilla y León", agrega en los Fundamentos de Derecho.



Considera que no hay indicios de la existencia de la deuda para, además, beneficiar económicamente a los otros dos procesados, con quienes no hay constancia de que tuvieran relación alguna. La Fiscalía había solicitado penas que oscilaban entre cinco años de prisión, en el caso de la más elevada, y nueve meses de cárcel, además de multas, mientras las defensas habían reclamado la absolución y, de forma subsidiaria, para el supuesto de que se dictara una sentencia condenatoria, la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas y la atenuante de cuasi prescripción.