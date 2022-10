La ciencia remarca en Segovia la importancia de la sostenibilidad en una nutrición adecuada

Segovia acoge el decimocuarto Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que sirve a su vez como quinto Congreso Iberoamericano de Nutrición y Salud Pública. Un foro para poner de manifiesto que una alimentación saludable debe ser una alimentación sostenible, por lo que se va a incidir en la importancia del consumo de alimentos producidos en el entorno, adquiridos en comercios de proximidad y también en los que son de temporada. Son maneras de afrontar también el reto demográfico y la España Vaciada, según el presidente del comité científico de este congreso, Javier Aranceta.

Y es que la gastronomía no solo debe ser estética o emoción, sino que debe tener en cuenta la salud y esa sostenibilidad, a través, por ejemplo, de la reducción de residuos, o del fomento del consumo de alimentos frescos. También de aquellos que no son perfectos y que pueden constituir una vía para contrarrestar el aumento de precios. De hecho, estos expertos llaman incluso a las grandes superficies de distribución para que introduzcan promociones y descuentos, no solo en los procesados, sino también en los frescos, como frutas y verduras.

Porque de estos congresos salen recomendaciones concretas que la comunidad científica traslada a la población. En el pasado, la de comer cinco piezas de fruta al día, hacer cinco comidas o caminar diez mil pasos diarios, pero también la importancia de comer reposadamente en una mesa. Van a participar más de veinte sociedades científicas, así como entidades público-privadas. Lo importante es establecer un patrón alimentario y quitar miedos sobre determinados alimentos. El refuerzo positivo es más útil que mensajes como “el azúcar mata”, según el profesor Aranceta.

La presidenta de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Carmen Pérez Rodrigo; el presidente de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación, Javier Aranceta, y el presidente del Comité Organizador, Rafael Urrialde, presentan los detalles del XIV Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC).









La sostenibilidad, pues, va a ser la estrella de este congreso, en el que también se va a premiar al judión de La Granja, por sus valores nutricionales, por ser un producto identitario y por contribuir también a ese concepto sostenible. De hecho, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria persigue su declaración como Indicación Geográfica Protegida, como ha indicado el doctor segoviano Rafael Urrialde, que reivindica además las variantes negra y pinta del judión de La Granja, por sus propiedades antioxidantes. El profesor Aranceta llama la atención sobre la posibilidad que tienen alimentos de este tipo frente a las proteínas animales.

Otro de los elementos que se valora es la necesidad de que el productor de alimentos perciba precios justos por su labor, como ha señalado la presidenta de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Carmen Pérez Rodrigo.