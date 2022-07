Carla de la Fuente se proclama campeona de Castilla y León de doma clásica

Segovia tiene a la nueva campeona de Castilla y León absoluta de doma clásica en la figura de Carla de la Fuente. La joven amazona consiguió el título a pesar de no esperarlo, tal y como ha explicado en los micrófonos de Herrera en COPE en Segovia: "estoy muy contenta, la verdad es que no me esperaba para nada tener medalla en este campeonato porque he empezado este año en una nueva categoría con un caballo nuevo y aún estamos los dos aprendiendo los nuevos ejercicios. Sinceramente yo iba a este concurso a hacer las pruebas, a ganar experiencia y a competir porque me enfrentaba contra grandes jinetes profesionales".





Carla también ha hablado de su caballo, Fito, "una parte fundamental para el campeonato porque necesitas una conexión con él que no se crea en unas horas. Es un trabajo de mucho entrenamiento, de estar con él día tras día y al final llegarle a conocer y que él te conozca, que confíe en tí y que esté a gusto contigo. Es mucha dedicación pero cuando algo te gusta se hace ameno".





Para Carla, que también ha explicado en COPE las peculiaridades de la doma clásica, su objetivo a corto plazo "es el Campeonato de España con Fito, que es en septiembre en Madrid, y luego más a largo plazo preparar la temporada que viene, empezar con nuevos caballos y preparar concursos y nuevos niveles".