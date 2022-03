La Cámara de Comercio pide medidas "extraordinarias y urgentes" para devolver la normalidad económica

La Cámara de Comercio de Segovia ha emitido un comunicado en el que expresan la necesidad de que se acometan una serie de medidas para minimizar, tanto el impacto del precio de la energía, como los efectos negativos que está causando el paro en el transporte por los actos violentos contra quienes no desean secundarlo.



Pedro Palomo, presidente de la Cámara, ha declarado que “comprendemos las dificultades, los aprietos y la frustración por la que están pasando cientos de miles de empresas a causa del encarecimiento de la energía (electricidad, gas, carburantes), no solo en el sector del transporte, sino también en la agricultura, la pesca, la ganadería y la industria, como actividades más afectadas”. Por ello, desde la Cámara de Segovia “solicitamos que se adopten con urgencia medidas extraordinarias para la vuelta a la normalidad en el transporte y en la actividad económica en general”.



Por una parte, en lo relativo al incremento extraordinario de los costes de la energía, la Cámara valora positivamente la bonificación en el precio del gasóleo profesional que ya se está estudiando, confiando que la dimensión de esta medida tenga un impacto real y efectivo en la actividad de los transportistas. Por otra parte, aboga, además, por la reducción de la carga impositiva vinculada a otros consumos energéticos, mientras se dan forma sin dilación a medidas que deben contribuir a un marco energético económicamente sostenible para las empresas y ciudadanos, que ofrezca precios asumibles de la energía para todos.



Por otra parte, también ha querido manifestarse en relación al paro en el transporte iniciado el pasado lunes 14 de marzo y que, cada día que pasa, afecta con más virulencia al desarrollo normal de la actividad en multitud de sectores de nuestra economía, ya de por sí, muy castigados por el incremento en los precios de la energía y las materias primas. En cuanto a las circunstancias que están acompañando al paro en el transporte, la Cámara expresa que “como institución que vela por el interés general del comercio, la industria y los servicios, que trabaja a diario con empresarios de todos los sectores económicos, en nuestra opinión, la continuidad en este paro en la actividad del transporte no aporta por sí mismo ninguna solución que compense a nadie y, que de seguir por esta tónica, únicamente añadirá importantes quebrantos en el desarrollo de la actividad empresarial en su conjunto que perjudicará a todos, además de alimentar una tensión social nada recomendable”.



Insisten desde Cámara de Segovia, sobre todo, en su rechazo a los actos violentos e intimidatorios ejercidos sobre aquellos empresarios y profesionales que han elegido seguir trabajando. La reivindicación es totalmente legítima pero el uso de la violencia deslegitima al que la ejerce. Por tanto, y mientras estas actuaciones violentas persistan, solicitan que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se siga protegiendo el derecho a trabajar de aquel que así lo ha decidido, sancionándose aquellas actuaciones que atenten contra las libertades de aquellos que no secundan el paro.



Para finalizar, desde la Cámara de Segovia apelan a la capacidad de respuesta de las administraciones competentes ante una situación tan excepcional para todos como la actual. Es de común acuerdo que las soluciones que llegan tarde sirven de muy poco, recordando que ya estamos asistiendo a situaciones de extrema dificultad en la agricultura, la pesca, la ganadería y algunos subsectores industriales, por nombrar a los más afectados.