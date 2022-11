El Ayuntamiento de Segovia plantea rematar el CIDE mediante un contrato menor

El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) o edificio de Emprendedores del Círcula de las Artes y la Tecnología (CAT) sigue sin concluir su contrucción, después de la liquidación del contrato con la última adjudicataria del proyecto, por incumplimiento de sus obligaciones. El Ayuntamiento de la capital decidió acometer lo que quedaba de la obra, a través de siete lotes diferentes de actuaciones, según su tipología. De modo que sacó a licitación cada lote por separado.

Todos se adjudicaron, menos uno. Hace casi un mes, la alcaldesa, Clara Martín, explicaba que, al haber quedado desierto el proceso licitador de ese lote, se iniciaba un proceso negociado sin publicidad, pidiendo precios a algunas empresas para acometes los trabajos en cuestión. Ya a finales de octubre, al regidora apuntaba que el asunto parecía complicarse, simplemente con los presupuestos aportados por las compañías consultadas.

Las semanas han ido pasando y, de ese proceso negociado sin publicidad, ahora en el equipo de gobierno se plantean la posibilidad de adjudicar esos trabajos pendientes de ajudicación a través de un contrato menor, con una modificación del proyecto incluida. Así lo ha señalado el alcalde accidental de la ciudad, y concejal de Urbanismo y de Economía y Hacienda, Jesús García Zamora.

Prórrogas y más modificaciones

Por otro lado, el contrato municipal de la ORA será prorrogado por décima vez. Data de 1994. Vencía en 2004 y, a partir de entonces, contempla la posibilidad de ser prorrogado cada dos años hasta alcanzar los 50. El equipo de gobierno ya ha sido advertido de la conveniencia de no prorrogarlo más y de licitar de nuevo el servicio. Pero mientras llega el nuevo pliego de condiciones, continúa las prórrogas.

Esa prórroga se votará mañana en la sesión extraordinaria de la Comisión de Urbanismo. Desde la oposición municipal critican la falta de previsión de no incluir el asunto en la anterior comisión ordinaria. Y teniendo en cuenta, además, que la semana próxima habrá una nueva reunión ordinaria de ese órgano. En el orden del día de la sesión de este viernes aparece una modificación más. La del contrato del servicio de transporte urbano, para que permita la incorporación de vehículos eléctricos, que impone la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, dentro del ámbito de los fondos europeos. Algo que también se sabía hace semanas.









Y más modificaciones, en este caso presupuestarias y por transferencia de crédito. Como la que tiene que ver con las becas de la Escuela Infantil Municipal 'La Senda'. Una partida que en lugar de destinarse a esas becas para las familias usuarias, como inicialmente estaba previsto, llegará ahora a la empresa responsable de gestionar y explotar ese espacio.

Y después de que este lunes, la alcaldesa de la ciudad, Clara Martín, fijase en los micrófonos de COPE el objetivo de aprobar el presupuesto municipal para 2023 en el Pleno del mes de diciembre, el concejal de Economía y Hacienda ha indicado que no es un cálculo aventurado, pero no ha confirmado de modo tajante que se pueda acometer esa aprobación antes de que finalice 2022, recordando que los grupos que sustentan el equipo de gobierno (PSOE e Izquierda Unida) no cuentan con mayoría en la Corporación municipal y, que por tanto, deben negociar con otros para sacar adelante las cuentas.