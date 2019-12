Auditoría en Urbanismo: el modelo presupuestario del Ayuntamiento de Segovia hasta 2018 no era adecuado

El resultado de la auditoría operativa que se ha ejecutado en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital indica que el modelo en el que se presupuestaba anteriormente al año 2018 no era el más adecuado. Señala que esas cuentas se incrementaban anualmente basándose en unas previsiones de enajenación de terreno que no se producían.

En el Consistorio se sabía que era bastante posible tener que afrontar fuertes pagos, fijados judicialmente, como así sucedió. Ante eso, se optó por tratar de vender parcelas, para obtener ingresos. Sin embargo, esa previsión de venta no se colmó y, por ejemplo en 2016, solo alcanzó el 0'05% de lo previsto por el equipo de gobierno. Hubo que afrontar el pago de las sentencias y el dinero no salió de lo obtenido por las ventas de suelo, porque no se produjeron. Eso tuvo repercusión en las inversiones de aquellos años. En la ausencia de ellas, más bien. Aunque la alcaldesa se ha esforzado en recalcar que los presupuestos solo son estimaciones y que si no se vendieron aquellas parcelas, se produjo un equilibrio presupuestario.

Esta auditoría es consecuencia de una moción aprobada por toda la oposición, en la época en la que Alfonso Reguera era el hombre fuerte del equipo municipal y se encargaba de las áreas de Urbanismo y de Hacienda. Edil que llegó a poner en duda que la auditoría fuese a llevarse a cabo, asegurando que las mociones eran meras declaraciones de intenciones. Pero el proceso se ha ejecutado y concluye que los presupuestos no se ajustaban a la realidad ni eran prudentes. Pese a ello, la alcaldesa, Clara Luquero, ha optado por destacar que la auditoría no señala que se haya producido ilegalidad u ocultación alguna.

Sobre el modelo empleado entonces, la regidora se ha limitado a explicar que es legítimo. La actual concejala de Urbanismo, Clara Martín, ha apuntado que en los últimos años ya no se acude a esa previsión de venta de suelo. La edil ha agregado que, si no se tiene en cuenta ese apartado, los presupuestos de aquellos ejercicios arrojan superávit en el departamento. Todo depende del color del cristal con que se mire.

Clara Martín ha reconocido que hay cosas que se podrían haber hecho de otra manera. Ha puesto como ejemplo la decisión de expropiar la parcela sobre la que se asentará el instituto de San Lorenzo. Quizá también la manera en la que se tomó aquella decisión, en tiempos de Pedro Arahuetes como alcalde de la ciudad.

Tanto la concejala como la alcaldesa han concedido que los resultados de la auditoría pueden aportar aspectos de mejora a introducir en el departamento de Urbanismo. De hecho se va a reorganizar el organigrama. Donde había una única jefatura responsable, ahora habrá dos. Por un lado, la de Urbanismo y, por otro, la de Obras, Servicios y Medio Ambiente.