El Ayuntamiento de la ciudad ultima un protocolo para reducir la cifra de atropellos

En una semana se han producido 4 atropellos en la capital, un número alarmante y que preocupa al Ayuntamiento. El último de ellos se producía este 16 de julio en las inmediaciones de la rotonda de Santo Tomás, en el paso de cebra de la calle Clavel. Un accidente producto de una colisión entre dos vehículos y el posterior desvío del tráfico. La concejala de Seguridad, Raquel de Frutos, explicaba que todo apunta a que este atropello se produjo por un despiste propiciado por la situación en la que se encontraba la zona.

De Frutos, comentaba que estos accidentes se han producido de “manera muy seguida” y que es sobretodo alarmante para la opinión pública. Además, explicaba que están trabajando en una campaña de concienciación tanto para conductores como para peatones. Detallaba que ahora mismo se encuentran ultimando el funcionamiento y protocolo tanto a nivel de redes como de prensa en la primera parte, la de difusión.

La concejala recalcaba que esta campaña no estará dirigida solamente a conductores, sino también a peatones, que muchas veces se confían y no miran o cruzan en un momento determinado, sin tener en cuenta si vienen o no coches.

De Frutos mencionaba que la mayoría de estos atropellos, según las autoridades, son producto de despistes. Mencionaba que el último de ellos, producido el pasado martes 16 de julio, lo sufría una mujer que fue golpeada mientras iba con el carro de la compra. Las asistencias sanitarias actuaron con rapidez y la víctima fue trasladada al hospital con heridas leves, aunque aún se espera que colabore para obtener más información del suceso.