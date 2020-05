La alcaldesa de Segovia reclama que se afloje la regla de gasto y el uso de remanentes

La alcaldesa de Segovia reclama al Gobierno que relaje la regla de gasto y que permita a los ayuntamientos el uso de los remanentes acumulados de ejercicios anteriores. Una cantidad millonaria en el caso del Consistorio segoviano, que podría emplearse como una inyección de liquidez ante la que se avecina. Es la exigencia de la socialista Clara Luquero al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, añadiendo que se tramita en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Lo ha expresado en su primera rueda de prensa en alrededor de ocho semanas y en la que también ha aprovechado para reclamar a la Junta de Castilla y León mayor aportación, por ejemplo en el convenio-marco de servicios sociales. Por otro lado, ha descartado que el Ayuntamiento plantee la conversión en peatonales de algunas zonas del centro de la ciudad, para favorecer los paseos de la población. Luquero ha incidido en que el casco histórico acumula muy poca circulación estos días y el tránsito es netamente de segovianos, dado que el registro de visitantes es prácticamente nulo. Igualmente, la regidora ha rechazado que se vaya a destinar parte de las calzadas, en las vías más amplias de la ciudad, para los paseos de peatones, de manera que haya más espacio entre ellos. Tampoco ha concretado si el Consistorio se plantea definir el sentido de paso en las aceras de las vías más estrechas de Segovia, como piden algunas voces, entre ellas la de la presidenta de Vox en Segovia, Esther Núñez. No habrá señalización, pero la recomendación es usar la acera de la derecha de la calle.

Otra de las reclamaciones que se fijan en el Ayuntamiento es la del sindicato CSI-F, que pide la realización de pruebas de coronavirus al personal municipal, en especial a bomberos, agentes de la Policía Local y trabajadores del ámbito de los servicios sociales. Luquero ha explicado que a los primeros se les hizo en un primer momento si presentaban síntomas y, a medida que se ha dispuesto de más tests, se ha hecho de modo más generalizado. En cualquier caso, ha advertido que no hay para toda la población y que no se puede atender todo tipo de aspiraciones, como la que ha llegado desde alguna asociación de vecinos de la ciudad, pidiendo pruebas para todos los habitantes de su barrio. Además, la alcaldesa de la ciudad ha coincidido, con una apelación a la prudencia y una crítica, sin citarla, a la Comunidad de Madrid, por no haber mostrado responsabilidad, a su juicio, al solicitar el avance a fase 1.

Por otro lado, la alcaldesa ha reconocido que la práctica habitual de la Policía Local es la de avisar a los ciudadanos que incurren en incumplimientos de las medidas de seguridad y distancia y de las restricciones impuestas por el estado de alarma. Según Clara Luquero, la denuncia es la última opción y solo para aquellas personas que muestran "impertinencia".

Luquero ha confirmado que se va a permitir que las terrazas de hostelería van a poder utilizar más espacio del que tienen inicialmente concedido, siempre que las circunstancias de cada caso lo permitan, aunque no ha puntualizado cuánto espacio a mayores. Asimismo, la gratuidad que se mantiene en el servicio de transporte urbano significará un coste a mayores de 35.000 euros mensuales, según Clara Luquero, lo que acercará la cantidad a los 220.000 euros. La regidora se ha referido también a la demanda a la Junta para que Segovia cuente con un segundo centro hospitalario. Bien recuperando el Policlínico, bien con unas nuevas instalaciones. Luquero rechaza que ese segundo centro pueda establecerse en otro punto de la provincia que no sea la capital.