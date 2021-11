La alcaldesa de Segovia insiste en los "toques de esquizofrenia" que observa en el concejal de Podemos

No parece que la alcaldesa de la capital contemple la posibilidad de que los presupuesto municipales para 2022 no salgan adelante. Cabe recordar que el equipo de gobierno necesita, como mínimo, una abstención del concejal de Podemos, Guillermo San Juan, para que esas cuentas no peligren. Y a pesar de la tendencia del edil morado, Clara Luquero ha indicado en los micrófonos de COPE que confía en las posibilidades del bloque progresista.

No osbtante, una vez más, reitera que los movimientos de Guillermo San Juan tienen, en ocasiones, "un toque de esquizofrenia", porque "no se puede estar a un lado y a otro. Así ha vuelto a referirse Luquero al movimiento del edil morado que, mientras se mantiene como socio periférico del gobierno municipal, ejerce también una labor de oposición activa.

Luquero insiste en que el proyecto de ciudad debe primar y que el bloque de izquierda debe tener clara esa prioridad. Aunque reconoce fricciones entre los grupos de Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE, y de Podemos, que se mantiene fuera de ese equipo de gobierno pero que es un socio necesario para sacar las cuestiones fundamentales adelante. Ambas formaciones tienen el mismo caladero de votos, tal y como ha asumido la alcaldesa de Segovia, que ha matizado que no se da una situación distinta a la que pueda existir en otro parlamento municipal, autonómico o nacional.

Y en cuanto a ese proyecto de ciudad, aparece el Acueducto como emblema. En julio del año pasado visitaba la capital el entonces ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, comprometiendo financiación para la conservación de ese monumento. ¿Qué se ha avanzado desde entonces? Luquero afirma que el trabajo en ese sentido continúa y es tendente a crear un órgano en el que estén presentes los tres niveles de la administración, para configurar esa labor de conservación y mantenimiento, con aportación económica.