La alcaldesa de Segovia hace un balance positivo de su primer mes de mandato.

La alcaldesa de Segovia, Clara Martín, ha hecho balance de su primer mes de mandato en los micrófonos de Mediodía COPE en Segovia, asegurando que en estos primeros días “la intensidad de trabajo es alta y se están poniendo en marcha muchas cuestiones”. Martín, que a finales de la pasada semana tuvo que reestructurar su equipo de gobierno, ha explicado que la decisión de renunciar a la concejalía de Urbanismo se debe a que “compatibilizarlo con el cargo de alcaldesa es una tarea complicada porque exige una dedicación muy importante”. Del cargo que no se ha desprendido Clara Martín es del de concejala de Patrimonio Histórico, ya que su “perfil profesional está vinculado a esa misma labor y es una función que me lleva algo menos de tiempo porque mi grado de conocimiento sobre la materia es muy elevado”.

La alcaldesa también ha hablado de futuro y de las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2023. Martín ha explicado en primer término que “no hemos pensado en las elecciones para la reestructuración del equipo de gobierno, solo hemos pensado en el día a día de Segovia y en dar continuidad al trabajo realizado durante estos tres años, en los que se está haciendo una magnífica labor. Por eso no correspondía hacer cambios de compañeros que lo están haciendo bien”.

La duda reside en si Clara Martín se presentará como candidata a la alcaldía por el PSOE. La actual regidora ha confirmado a COPE que tiene “intención de ser la cabeza de lista, aunque si no hay consenso no quiero imponer una decisión y no me voy a encabezonar con esta situación”.