La alcaldesa plantea acordonar zonas si la Segoviana asciende a Segunda B para evitar el riesgo de contagio

El Ayuntamiento de la capital va a acometer unas obras de acondicionamiento en el tramo final de la calle Madrona. Una actuación que se ceñirá especialmente en el pavimento de esa vía, que actualmente no presenta las condiciones más adecuadas, como ha indicado en COPE la alcaldesa. Clara Luquero ha confirmado que, mientras duren los trabajos, no se podrán usar las plazas de aparcamiento libre en superficie que presenta esa zona. No obstante, la regidora ha afirmado que se podrá volver a aparcar en las mismas condiciones una vez que se culmine el proyecto.

Y hablando de obras, el edificio de Emprendedores sigue a falta de remates y de una limpieza general, como ha señalado Luquero, que ha apuntado la necesidad de sustituir algunas planchas de acero, que se han deteriorado. Hace unas semanas, la alcaldesa desvelaba la intención de organizar una visita al espacio para las empresas interesadas en instalarse allí y también un recorrido abierto a la ciudadanía. Una idea que parece que no se llevará a cabo antes de septiembre.

Por otro lado, Luquero ha recalcado la necesidad de ser responsables y observar las medidas de seguridad para evitar nuevos contagios del coronavirus. Tras las imágenes que se han producido en celebraciones como la del ascenso del Cádiz a Primera División, la alcaldesa no ha descartado acordonar zonas de la ciudad para impedir concentraciones de personas en el caso de que la Gimnástica Segoviana consiga ascender a Segunda B. Un logro que todo el mundo desea, según Luquero, pero que no puede significar pasos atrás ni rebrotes.