Un alcalde segoviano insinúa un trato discriminatorio de la Subdelegación del Gobierno

El alcalde de Sanchonuño, Carlos Fuentes (PP), ha denunciado el trato discriminatorio de la Subdelegación del Gobierno en Segovia hacia varios municipios en el reparto de lotes de mascarillas y ha lamentado no haber recibido respuesta a las dos peticiones oficiales que hizo solicitando este material para entregar a sus vecinos. Fuentes confía en que no se esté penalizando a los pueblos de color distinto al del gobierno del PSOE.

Fuentes ha explicado que como el resto de consistorios, desde que comenzó la crisis sanitaria del COVID-19, han trabajado a contrareloj solicando ayuda a otras administraciones que, como las entidades locales, están al servicio de los ciudadanos. Su sorpresa llegó cuando los alcaldes de Navalmanzano y Cantimpalos le contaron que habían recibido 600 mascarillas quirúrgicas de la Subdelegación del Gobierno de Segovia para repartir entre sus vecinos.

El alcalde de Sanchonuño ha relatado que tras esta información hizo una petición forma a la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, para que sus vecinos también pudieran beneficiarse de estas mascarillas y no tener que comprarlas, al pasar a ser de obligada utilización. Según Fuentes, el Consistorio de Sanchonuño no recibió contestación alguna a su solicitud, tomando la decisión de enviar otra una semana después, de la que tampoco recibió respuesta.

Ante este silencio de la Subdelegación del Gobierno, Carlos Fuentes se puso en contacto con más alcaldes de la provincia para saber si ante la misma solicitud de mascarillas les había contestado o no, confirmando que a la alcaldesa de Carbonero el Mayor y procuradora del PP, María Ángeles García, le había pasado lo mismo, según informa Ical.

“No me gustaría pensar que la Subdelegación del Gobierno realiza un trato discriminatorio por el color político de cada ayuntamiento y sólo trabaja para los consistorios que tienen un equipo de gobierno del PSOE”, ha añadido Fuentes, o que la subdelegada quiera castigar a la gran mayoría de los segovianos por no votar opción política, lo que correspondería “no a una democracia, sino a otros regímenes de los que no queremos ni oír hablar”. El alcalde de Sanchonuño ha declarado que prefiere pensar que que sus dos solicitudes y la del Ayuntamiento de Carbonero el Mayor se perdieron “por el camino” porque si no, matizó, “estaríamos en una situación nada agradable y complicada para todos los segovianos”.