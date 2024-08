Águeda Marqués mejor marca personal y a la repesca en su debut en los JJOO

Águeda Marqués, única representante segoviana en los Juegos Olímpicos de París, hoy ha comenzado su participación en los 1.500 metros femeninos. Ha terminado novena de su serie con un tiempo de 4:01:60, lo que es su mejor marca personal en esta distancia. Por este motivo la atleta segoviana se jugará el pase a las semifinales en la repesca que se correrá mañana en la sesión matinal

Tras la carrera en sus primeros Juegos Olímpicos, Águeda Marqués en declaraciones a Televisión Española se mostró muy natural y espontánea al reconocer que “aquí corre mucho la gente, yo sigo flipando... hay un nivel ahora que jolín...”

Ha reconocido la segoviana que está contenta porque se ha demostrado estar a un gran nivel aunque, “me da un poco de rabia porque no he pasado de ronda, pero he hecho 4:01 que es mi mejor marca personal. Con esto antes se quedaba finalista olímpica y ahora estoy aquí en la eliminatoria”

En lo que respecta a la carrera en los últimos metros estando enganchada al grupo de arriba se ha ido “chocado con gente por ahí, pero estaba tan concentrada que no me he dado cuenta”