Ser testigos en Cuba, Kenia y Etiopía

En nuestro Iglesia Noticia de hoy les proponemos hacer un viaje. Cerrar los ojos y transportarnos al Caribe, a Cuba. Y, de regreso, antes de volver a España, desviarnos hasta Kenia y Etiopía. Un camino que recorremos de la mano de la hermana María José Vera, Religiosa de María Inmaculada, que ha dedicado nada más y nada menos que 25 años de su vida a trabajar junto al pueblo cubano. Y también de Leonardo Grisales, Misionero Javeriano de Yarumal, que compartió una década con las tribus del norte de Kenia y Etiopía.

Ellos son dos seres humanos normales, no son superhéroes, como a veces se cree que lo son los misioneros. Un hombre y una mujer cuyas congregaciones les pidieron un día hacer las maletas, abandonar su zona de confort, y cruzar al otro lado del océano para ayudar a otras personas a hacer su vida un poco más fácil. Pronto entendieron que el idioma, de una u otra manera, no era una barrera. Lo más importante no es lo que uno tiene que decir, lo más significativo es lo que hay que compartir.

Un gran trabajo de evangelización, pero también de promoción social con los habitantes de cada lugar en el que han estado. Igualmente, un aprendizaje personal, en el que se han dado cuenta que lo más relevante es entregarse a uno mismo. Está bien participar con nuestras aportaciones económicas pero cuando uno se da cuenta de que puede vivir con lo imprescindible, cobra mayor relevancia la idea de que las personas y lo compartido con ellas son lo que realmente alimenta el corazón.

Todos tenemos nuestra misión, no hace falta coger un avión ni cruzar el océano, podemos ejercer de misioneros desde nuestra casa, aunque, claro está, el mundo está necesitado de personas valientes y dispuestas a entregar su corazón a los demás, sea en el lugar que sea. Feliz domingo de las misiones, feliz día del DOMUND.