Navidad «apócrifa»

Aunque todavía sigue con nosotros, ya podemos hacer un balance del legado que nos deja la Covid-19. Y no son solo las abrumadoras cifras de fallecidos. La pandemia nos deja un mundo todavía más desigual, y es que la brecha entre ricos y pobres ha aumentado considerablemente en los últimos dos años, cuando este pequeño virus pisó el freno al crecimiento de la economía global. Así, asistimos a una polarización en la que los multimillonarios ven como sus fortunas siguen creciendo, mientras decenas de millones de personas se ven abocadas a la extrema pobreza.

Y no solo en cuestiones económicas. Desde que comenzara el proceso de vacunación masiva a la población, hemos sido los ciudadanos del hemisferio norte los más beneficiados, recibiendo inyecciones sin cuestionarnos por la inmunidad a nivel global. Esta desigualdad sanitaria nos muestra que menos del 10% de la población africana ha recibido la pauta completa de la vacuna. En nuestro país vemos ahora colas para recibir la primera dosis, personas que no se habían vacunado y que ahora acuden raudos porque necesitan el pasaporte Covid para no frenar su vida social. En Somalia solo esperan poder recibir el pinchazo para inmunizarse frente a la enfermedad. ¿Ven ustedes la desigualdad?

Seguro que muchos de ustedes han colocado ya el belén en sus casas. Con su portal, su misterio, su mula y su buey, su estrella y sus reyes magos. Pero ¿sabían que mucho de lo que consideramos como parte de esa escena son en realidad reconstrucciones que forman parte de nuestro imaginario colectivo pero no tienen fundamento bíblico? Hoy abordamos alguno de esos detalles apócrifos de la Navidad con José María Gutiérrez, miembro del Consejo de Pastoral.

En primer lugar, hay que entender que algo apócrifo es algo que carece de autenticidad o que, en este caso, no está estrictamente escrito de ese modo en las Sagradas Escrituras. Hay que comenzar por la Navidad, ¿realmente nació Jesucristo un 25 de diciembre? Ya en Roma se celebraban por esta época las fiestas saturnales, que solían coincidir con el fin del trabajo en el campo y el solsticio de invierno. La libertad de culto conferida por Constantino y las decisiones papales posteriores fueron caldo de cultivo para que el cristianismo fuese asentándose como religión oficial. Así, se fue convirtiendo en algo habitual que las tradiciones paganas se fueran adaptando y transformando para establecerse como cristianas.

Si hablamos de tradiciones, es habitual encontrar en nuestros belenes a Jesús, María y José en un pesebre, rodeados de una mula y un buey. ¿Qué hay de cierto en todo ello? Lucas habla de pesebre, Mateo de casa... lo cierto es que Belén está llena de cuevas, y pudo ser en una de ellas donde naciera el Señor. Pero también es un lugar donde las casas tenían la vivienda encima de los establos, por lo que es lógico pensar que el nacimiento se produciría en un lugar rodeado de animales.

Y, ¿qué ocurre con los Reyes Magos y la estrella que les guio hasta Belén? Pues ni eran tres, ni eran reyes, ni magos, ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Cabe pensar que eran unos hombres sabios y expertos en Astronomía, y que como tales estudiarían el cielo para guiarse hasta el Salvador y entregarles sus presentes, porque eso sí, le agasajaron con oro, incienso y mirra. Puede ser que esa estrella guía fuera un milagro sin explicación natural, puede que se tratase de un cometa, o de la conjunción de Júpiter y Saturno... Lo que todos sabemos es que en Belén y en nuestros corazones siempre está encendida la luz de la salvación.