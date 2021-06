Fidele Nkanza regresa al Congo tras unos años de estudios y servicios pastorales en Segovia.

Empezamos la semana celebrando el domingo, día de la resurrección. En nuestro programa de hoy entrevistamos a Fidele Nkanza, sacerdote congoleño, que regresará a su diócesis Popokabaka, en la República Democrática del Congo, tras finalizar sus estudios en teología pastoral.

Antes de hablar con él dedicamos nuestra editorial al tema del Testamento vital. Ahora que ya ha entrado en vigor la ley de eutanasia, seguimos apostando, desde la Iglesia, por la vida. Ningún sufrimiento puede justificar acabar intencionadamente con la vida humana. Según la nueva ley podrá practicarse la eutanasia en un amplísimo abanico de situaciones no controlables objetivamente ni por los médicos ni por los jueces y ajenas a la situación objetiva de agonía y dolor incontrolado e incontrolable. Por este motivo, es necesario dar a conocer y suscribir el testamento vital que es la expresión escrita de la voluntad de un paciente sobre los tratamientos médicos que desea recibir, o no está dispuesto a aceptar, en la fase final de su vida. El testamento vital también especifica que se administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos, pero que no se aplique la eutanasia. También hay que seguir reclamando, como están haciendo distintos colectivos sanitarios, que se avance en cuidados paliativos y en atención a la dependencia… Ahora más que nunca, no demos ninguna vida por perdida.

El apunte litúrgico nos deja una frase de san Pablo a los corintios: «En el momento actual, vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen; un día, la abundancia de ellos remediará vuestra falta; así habrá igualdad». En esta dinámica del compartir se debe entender la presencia de sacerdotes extradiocesanos en nuestra diócesis. Su abundancia remedia nuestra escasez. Pero, al mismo tiempo, aprovechan estos años de ministerio sacerdotal en España para su formación. De este modo se establece una reciprocidad en el servicio, desde Segovia les ayudamos a su formación, y ellos colaboran pastoralmente con nosotros en la atención a las comunidades cristianas y otros servicios eclesiales (Hospital, cementerio, capellanías....).

Fidele nos cuenta como después de pasar un curso en la Casa sacerdotal aprendiendo el idioma, pasó después a colaborar pastoralmente en las parroquias de La Granja, San Cristóbal, Trescasas, Palazuelos y Tabanera. Nos cuenta su experiencia y cómo ha sido su adaptación, los estudios realizados y las dificultades a las que se ha enfrentado. Muestra su agradecimiento a todas las personas que le han ayudado a lo largo de estos años y nos hace partícipes de su alegría. Finalmente nos habla de su vuelta y el destino pastoral que allí le tiene preparado su Obispo.

Terminamos el programa con la agenda diocesana donde hacemos un subrayado especial de la celebración de la Eucaristía con motivo de los veinticinco años de la ordenación episcopal de nuestro Obispo Don César. A quien hemos felicitado expresamente al concluir nuestro espacio. Enhorabuena Don César.