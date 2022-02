Caminando juntos hacia San Frutos

Una discusión tras haber sido castigado sin conexión wifi a causa de su bajada en el rendimiento escolar. Ese parece ser el detonante de un parricidio de los más trágicos que se recuerdan en los últimos tiempos. Tímido y rebelde, así definen al joven que acabó con la vida de sus padres y hermano por no poder conectarse a internet. Frío, me atrevería a añadir, puesto que fue capaz de convivir con los cadáveres de su familia y, una vez confesado el crimen, reconstruirlo como si de una historia de ficción se tratase.

Solo escuchar este relato estremece. Y me hace cuestionarme en qué clase de sociedad vivimos. No nos damos cuenta, o no queremos ver, que nuestros pequeños crecen atrapados en el interior de una pantalla que les absorbe por completo y les lleva a comportarse como autómatas sin sentimientos. A veces somos incluso los propios padres, quienes les colocamos delante de esas pantallas a modo de egoísta entretenimiento. Preguntémonos, nosotros como padres, si podemos hacer algo. La pelota está en nuestro tejado, quizá tengamos la clave para revertir esta situación.

En ocasiones, el buen uso de las pantallas sirve para llevar a cabo proyectos tan interesantes como #GoToSanFrutos, lanzado por el Secretariado diocesano de Pastoral de Juventud. Alberto Janusz, miembro de esta pastoral, nos cuenta que el proyecto surge como motivación para retomar las acciones pastorales tan frenadas a causa de la Covid. Y qué mejor manera que hacerlo con un proyecto que aúna vertiente virtual y presencial con la finalidad, sobre todo, de acercar a los jóvenes pero con una meta colectiva: caminar juntos.

La vertiente virtual tiene dos aspectos: uno más cultural, que nos lleva a conocer a fondo un lugar de interés; y otro más catequético-espiritual que, en definitiva, nos llevan a recorrer un camino de descubrimiento del otro y de nosotros mismos. Hasta el momento, el balance de las tres primeras semanas de experiencia virtual es muy positivo puesto que la propuesta ha sido recibida con agrado. No obstante, de todo se aprende y queda algún aspecto que puede ser mejorado.

En cuanto a la parte presencial, la primera de las cinco etapas tendrá lugar el próximo sábado 26 de febrero. Partiendo de la Catedral —donde descansan los restos de san Frutos—la Fuencisla, Zamarramala, La Lastrilla y Espirdo serán los altos en el camino hasta llegar a Tizneros, meta de la primera etapa. A lo largo de las cinco etapas que llevarán hasta la ermita del santo eremita, los participantes vivirán un encuentro personal, con los otros, con la naturaleza y con Dios. Un paseo que permitirá a quien lo recorra abrir la mente, aprender a trabajar en equipo, valorar la ecología y los paisajes de nuestra provincia, todo ello desde una mirada más trascendental.

Y es que #GoToSanFrutos es un proyecto de colaboración, con un equipo que está realizando una gran labor para que todo funcione. Una experiencia abierta a todo aquel que quiera participar, sin importar la edad, sin importar el momento. Cada uno puede unirse cuando quiera, porque el objetivo seguirá siendo el mismo: caminar juntos.