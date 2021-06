La vida contemplativa: cerca de Dios y del dolor del mundo

La vida contemplativa siempre nos llama la atención. A muchos porque no pueden comprender cómo todavía hay quien desee renunciar a los bienes y los «placeres» que ofrece el mundo «encerrándose» en un convento. A otros porque nos maravilla precisamente esa renuncia valiente que se convierte en olvido de sí y entrega a Dios y a los hermanos. Es decir, en un acto de amor puro, de oblación total de la persona. Misterios de la llamada de Dios.

La voz que nos habla de todo ello en vísperas de la solemnidad de la Santísima Trinidad es la de la Madre Ana María, superiora del convento de Madres Clarisas de Rapariegos. La religiosa, de nacionalidad india, nos presenta el lema de la jornada pro orantibus de este año: «Cerca de Dios y del dolor del mundo». La vocación de la vida contemplativa, nos explica, es vivir separadas del mundo pero unidas a la humanidad. Por ello, si el hombre sufre, la vida religiosa sufre con él. Ellas, en su vida conventual, oran siempre por todos y, en medio de esta pandemia, lo han hecho con más fuerza que nunca.

La vida religiosa, como ha quedado claro en el último año, ha estado a la altura de las circunstancias durante la pandemia de COVID. Otras muchas realidades de la Iglesia también lo han hecho. En nuestra diócesis, entre otras, ha destacado la Catedral que, a pesar de las dificultades, ha permanecido abierta para fieles y visitantes por pocos de estos últimos que se acercaran a nuestra ciudad. La Casa Madre de la Iglesia de Segovia, con detalles como este, sigue convirtiéndose en una referencia en el arte del saber hacer y saber estar con la gente.

Hablamos de ello con Adolfo Rubio, su responsable de comunicación, que aprovecha para presentarnos la última iniciativa cultural que está desarrollando la seo, un ciclo de conferencias sobre los tapices que se custodian en su interior en la que el oyente podrá profundizar en la técnica de confección de este mobiliario sagrado y en la historia que esconden sus representaciones. Esta actividad se suma a otras muchas que ampara el cabildo para dar a conocer al público los tesoros del patrimonio catedralicio segoviano.

Los conventos y la Catedral han cumplido en la pandemia. ¿Y cada uno de nosotros? El Papa, en su homilía de Pentecostés, nos ha animado este año a ser instrumentos del Espíritu llevando consuelo a nuestro mundo. De esto trata hoy la sección de El Laico ante el Espejo.

Dice Francisco que hoy, ahora, aquí, es el tiempo de llevar con nosotros la alegría del Resucitado y no el de los lamentos por la falta de fe del mundo; es el tiempo de testimoniar la misericordia y no el de inculcar reglas y normas. ¿Hacemos esto realmente en nuestro día a día? Puede ocurrir que seamos mucho más de normas que de consuelo, más de exigir que de compadecer. Esto puede pasarle a veces a los curas que, demasiado celosos de sus obligaciones, pueden descuidar otras necesidades de su gente, o a los laicos comprometidos que, tan preocupados como estamos por la Iglesia, perdemos el tiempo «haciendo cosas» pero no lo dedicamos a escuchar, a consolar.

Y, por cierto, que la radio es una forma privilegiada de entrar en casa de la gente, como hacen en una labor encomiable las visitadoras de enfermos de nuestras parroquias. También en El Espejo queremos llevar un poco de paz y consuelo a aquellos de nuestros oyentes que lo necesiten. Recuerden: el Señor ha resucitado y eso ha de llenarnos de esperanza.