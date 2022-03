Red Madre: la maternidad es un bien social

La Iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor y, con ella, la Jornada por la Vida. El día en que María aceptó traer al mundo el regalo que Dios hizo a los hombres, nos acordamos de las futuras madres que tienen dificultades y también de aquellos que, indefensos, ven comprometida su propia existencia.

La vida humana ha de ser entendida desde la concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, el ruido a nuestro alrededor nos impide en muchas ocasiones ver la grandeza de este don. Como sociedad nos hemos vuelto utilitaristas. Hablar de la vida en sus primeros momentos y de la vida cuando nos es arrebatada por motivos violentos es el objetivo de este programa de El Espejo.

Nuestra primera invitada es Julia Moreno, mujer comprometida en Segovia con Red Madre, una ONG que lleva diez años apoyando a mujeres embarazadas en dificultades. Es triste pero es cierto: la realidad social hoy es que muchas jóvenes que quedan en estado son presionadas por sus parejas, sus familias, su entorno laboral, para que opten por el aborto y «se quiten el problema de encima». Julia no tiene duda en calificar esta como «violencia debida al embarazo» y afirma que existe más de lo que nos parece. La maternidad es un bien social. Sin embargo, la Administración, en general, no la defiende como debe, lo que nos demuestra con algunos datos. Red Madre acoge y valora las necesidades de las futuras madres que acuden a su amparo y les procura apoyo emocional, material, legal, económico y, muy importante, formación para el empleo. Termina la entrevista animándonos a todos a participar de esta Red —«no podemos vivir sólo disfrutando, hay que comprometerse», nos dice—, que está deseosa de recibir voluntarios y todo tipo de apoyo económico o material: ropa de niño, cunas, leches maternizadas, etc.

Pero la vida también puede verse truncada injustamente por la guerra. Lo estamos viendo en Ucrania y en los refugiados que empezamos a acoger. El Espejo ha invitado a Alberto Herrero, segoviano que ha formado parte de una expedición a Polonia para llevar material médico y traerse de vuelta a una familia refugiada que había cruzado la frontera. Como tantas. Una experiencia muy dolorosa que nos relata en primera persona y un ejemplo de entrega y solidaridad. Mucha suerte para ellos.

En medio de estos invitados, hemos conocido a Almudena San Román, ama de casa y madre de tres hijos que dedica todo el tiempo que puede a la parroquia de San Rafael, donde es catequista y apoya todo tipo de labores como las propias de Cáritas y todas aquellas que se le requieren. Además, es celebradora de la Palabra. Para ella —y desde El Espejo lo suscribimos—, esta implicación en la Iglesia es el deber que tenemos todos los bautizados. Almudena, descubriéndonos su intimidad, nos confiesa que le gustaría viajar a Roma pero que su miedo a los aviones se lo impide. Quizá por eso, su hobby es el jardín, donde entregada a sus cuidados pasa los mejores momentos del día.

Otro programa de El Espejo de la Iglesia y otro cuento de Manos Unidas que sirve de broche. En esta ocasión, el regalo se titula “la Camisa del hombre feliz” y lo escuchamos en la voz de Alicia Grande.