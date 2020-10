Programación Post-Covid

El espejo de la iglesia en Segovia hace hoy un recorrido por lo que será la programación pastoral diocesana del curso 2020-2021. La pandemia dejó en el aire la mitad de lo programado para el anterior. Este año, desde las diferentes áreas, se ha querido retomar las actividades donde se dejaron.

Como nos recuerda Francisco Jimeno, Vicario de Pastoral, hemos comenzado el tercer curso de la programación trienal que la diócesis diseñó para el periodo 2018-2021. El objetivo general es: “Reavivar con alegría el encuentro personal y comunitario con el Señor y hacerlo visible en nuestra sociedad”.

Avanzar en la Santidad del pueblo de Dios, potenciar la corresponsabilidad, revitalizar la familia como iglesia doméstica, cuidar la dimensión social y una apuesta por el anuncio de Jesucristo a través de los medios eran los objetivos prioritarios para el trienio y van a seguir siendo los ejes vertebradores del trabajo de todas las delegaciones diocesana en el vigente curso pastoral 2020-2021.

Francisco Jimeno hace un llamamiento importante a las comunidades eclesiales para hacerse presentes en este momento ante las necesidades materiales y de acompañamiento de las familias más vulnerables. Nos recuerda que hay que estar más atentos que nunca a los ancianos que, por precaución, se están viendo privados de una vida social más activa, así como de las personas enfermas que se encuentran aisladas en sus casas.

Cáritas diocesana está haciendo un esfuerzo enorme por intentar paliar las necesidades materiales de muchas familias que han visto mermados sus ingresos. Desde la Vicaría de Pastoral se anima a involucrarse en esta labor y seña de identidad de la Iglesia.

En la sección del Laico ante el Espejo, nuestro compañero David San Juan nos habla hay del proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso sobre la ley de eutanasia.

Es un tema trascendental para la sociedad que queremos construir. No podemos olvidarlo y hacer como que no existe. Todos tendemos a no comprometernos pero es urgente que lo hagamos de una vez; estamos dormidos, demasiado, y este tema no es para eso. Es curioso: hay muchísimo más debate en la opinión pública y en las conversaciones privadas cuando se habla de subir o bajar impuestos, o de reinventarse un pasado que merece ser olvidado, que con el debate sobre la vida. ¿De verdad que no nos preocupa hablar sobre la vida? ¿O es que alguien nos quiere distraer de lo que es verdaderamente importante?

Una vez más se nos hace caer en la cuenta de que es una desgracia que algo tan delicado, tan sensible, con lo que tanto nos jugamos como individuos y como sociedad (¡nada menos que la vida!) haya sido convertido por algunos políticos en bandera de su ideología.

David termina su intervención haciendo una defensa férrea de la opinión personal desde la conciencia y la libertad, y un llamamiento a los políticos de que la vida no es una mercancía ideológica.

El Espejo de la Iglesia en Segovia hoy presenta la película que lleva por título “La Divina Misericordia”, que se estrena en las dos salas de los cines de Segovia en la tarde del viernes.

Alfredo nos descubre algunas de las escenas más importantes de esta película que narra la vida de Santa Faustina Kowalska. La experiencia de Dios de esta religiosa ha sido de suma importancia en el cristianismo y su devoción se extiende ya por todo el mundo.