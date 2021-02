MANOS UNIDAS: «HAY MUCHO POR HACER»

Contagia Solidaridad para acabar con el hambre. Este es el lema de la campaña de 2021 de Manos Unidas, la ONG de la Iglesia Católica que, a pesar de las dificultades y sin grandes protagonismos externos, siempre está pendiente de las necesidades de los llamados pueblos del sur.

Para conocer mejor la delegación diocesana de Manos Unidas, Marta entrevista hoy a Teresa Esquiliche, la nueva presidenta de la delegación de Segovia, y a Mari Luz, la tesorera. Ambas son mujeres firmemente comprometidas con la labor asistencial y de voluntariado. Su ilusión al frente de esta nueva responsabilidad no es otra que contribuir a seguir sacando los proyectos de la organización adelante.

Mari Luz también nos refiere su experiencia y nos da cuenta de los proyectos ya concluidos de 2020 y de los previstos en este 2021 recién comenzado, año en el que se espera llegar a recaudar y gestionar hasta 105.000 euros destinados a cuatro proyectos de promoción social en tantos otros países. Las actividades habituales, debido a la situación pandémica, están por ahora aplazadas, pero no así las necesidades de Manos Unidas. Siempre hay mucho por hacer. Por ello, se nos anima a ser responsables y generosos con nuestras aportaciones económicas a través de las entidades bancarias de la provincia, de las parroquias y de la propia delegación diocesana. Uno de los puntos fuertes de Manos Unidas que se comentan en la entrevista es la sensibilización en los colegios e institutos, más importante aún este año en el que no se podrá celebrar el ya muy popular «bocata solidario».

¿Hay amor en las redes sociales? Esta es la pregunta con la que David abre la sección El Laico ante el Espejo de este viernes. Muchas veces, nos parece que no, cuando tanta gente anónima vierte su odio y su ignorancia en ellas. También, con demasiada frecuencia, en contra de la Iglesia. Sin embargo, no hay que desesperar. Nos guste o no, el mundo digital es un nuevo territorio a donde llevar la Palabra de Dios: no podemos quedarnos paralizados por miedo, por debilidad o por falta de preparación. La Iglesia, con el Papa al frente, nos anima no sólo a evangelizar EN las redes, sino a evangelizar LAS redes.

Hay una frase que nos da la clave de la que debería ser nuestra actitud y nuestro desempeño cuando accedemos al universo virtual: «Cuando vemos cómo las gastan algunos en las redes, nos damos cuenta de que el AMOR sigue luchando por hacerse sitio» (José María Rodríguez Olaizola). El amor, es decir, el Evangelio, la buena noticia de Dios, sigue luchando por hacerse sitio en el mundo digital y en la vida. Puede haber amor en las redes sociales, claro que sí. Por muy difícil que nos lo pongan, por mucho que algunos se burlen de nuestra fe, hay que seguir dando testimonio del amor en las redes y en la vida. El amor sigue luchando por hacerse sitio y eso depende de nosotros. A ver si alguna vez podemos decir que hemos estado a la altura de estas palabras y de esta misión.