Iglesia en marcha: nuevas propuestas diocesanas

Concluyendo una semana marcada por la polémica interesada de los bienes inmatriculados por la Iglesia, el Espejo sigue apostando por llevar a los oyentes la información de la acción social y pastoral sencilla y eficaz de nuestra diócesis. Pero lo sucedido y lo argumentado en ciertos medios de comunicación merece un comentario editorial en nuestro espacio.

En efecto, desde que hace más de un año el gobierno de España entregara al Congreso de los Diputados un informe sobre las propiedades atribuidas a la Iglesia católica, ésta ha acometido un largo y laborioso proceso para separar el trigo de la paja. En él la Iglesia ha detectado casi 1.000 bienes que no le pertenecen, que no reconoce como suyos debido a errores del listado elaborado por las administraciones. Errores de todo tipo: bienes inexistentes, duplicaciones, etc. Es decir, en sus registros no figuran como tales. Se ha dicho que la Iglesia se ha visto obligada a devolverlos. No es cierto, ya que nadie puede devolver lo que no le pertenece. La iglesia no devuelve nada, sino que clarifica, corrige y hace una labor de transparencia al informar a la opinión pública que determinados bienes no son suyos, aunque el listado del gobierno se los haya atribuido por error. Todo lo demás es, de nuevo, buscar conflictos donde no los hay.

El Espejo se hace eco de la presentación de dos novedosos proyectos dirigidos a dos grupos muy importantes para la Iglesia se Segovia: los adolescentes y los mayores. Nos visita la Hermana Juliana Rodrigo , responsable de Pastoral Juvenil para presentarnos el proyecto «Lifeteen», un programa de catequesis que busca acercar a los adolescentes a Cristo inspirado por la llamada del Papa Juan Pablo II a la Nueva Evangelización y utilizado en muchas parroquias de deferentes países. El proyecto se centra en dar respuesta a las necesidades espirituales, catequéticas y sociales de los jóvenes actuales y va a comenzar a aplicarse en Segovia.

El segundo proyecto se denomina «Una Tablet contra la soledad». Lo capitanea el Programa de Mayores de Cáritas Diocesana y pretende aliviar la situación de soledad emocional y social no elegida que padecen muchos mayores debido a la nueva situación sanitaria. Begoña Tardón e Ignacio Sánchez, responsables del proyecto, nos dan los detalles. La idea es que aquellos mayores que lo deseen puedan participar en encuentros y actividades grupales no presenciales a través de los dispositivos electrónicos que los técnicos y voluntarios de Cáritas pondrán a su disposición.

José Antonio García es laico de San Cristóbal de Segovia. Persona con una amplia trayectoria en labores pastorales, lleva muchos años aportando su experiencia en la Delegación de Apostolado Seglar. Con él conversamos en la sección «Hoy conocemos a…», en la que José Antonio nos da testimonio de su implicación en la vida de la Iglesia y nos da a conocer algunas de sus intimidades.

El último invitado del día es… Santo Tomás de Aquino. Hoy, viernes, 28 de enero, la liturgia acoge la memoria de este gran filósofo y doctor de la Iglesia. La sección de El Laico ante el Espejo recuerda su figura y anima a honrar a estos santos insignes y a dar cabida a la reflexión, al pensamiento hondo y reposado en nuestras vidas, siguiendo su ejemplo. La formación intelectual también nos debe de ayudar en nuestro camino de fe.