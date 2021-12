Familia y educación, siempre de la mano

Familia y educación. Dos conceptos que definen una sociedad y que siempre han caminado juntos, a pesar del empeño de algunos en disociarlos dándonos extrañas lecciones. Como si la educación de los hijos no fuera cosa de los padres o como si la familia fuera una institución a extinguir, algo al margen de la sociedad. Hace unos días se ha conocido que la artífice y muñidora de la LOMLOE, esa ley de educación que reduce el premio al esfuerzo, que no reconoce la necesidad de la educación especial para aquellos niños que la necesitan y que limita hasta casi hacerla desaparecer la asignatura de religión, la ex ministra Isabel Celaá, ha sido nombrada embajadora del Reino de España en El Vaticano. Además, el gobierno sigue en su cruzada de enseñarnos cómo tenemos que vivir y en qué hemos de gastarnos nuestro dinero. La última de las ocurrencias ha sido convocar una huelga de juguetes para explicarnos con qué han de jugar nuestros hijos. País de juguete, hay que concluir: la ideología de género también ha llegado a los peluches.

Hoy, en El Espejo, hablamos de familia y educación, pero nosotros lo hacemos en serio. En primer lugar, con Juana Alonso, responsable de la Delegación Diocesana de Familia que nos da algunas pistas de cómo vivir una Navidad con sentido familiar y nos adelanta el programa del encuentro de familias del domingo 19 en la parroquia de San José «Preparar la Navidad en familia», al que invita especialmente a las parejas que hayan contraído matrimonio en los últimos dos años.

Pedro García, psicólogo del Centro de Orientación Familiar (COF) nos explica algunas de las claves de la educación de los adolescentes en nuestra sección mensual sobre la familia. La adolescencia es una etapa larga pero necesaria en la maduración de la persona en la que se manifiestan cambios fisiológicos y de comportamiento social, lo que suele llevar a un conflicto natural entre padres e hijos. ¿Qué han de hacer los primeros? Pedro nos recomienda «mirar de reojo»: estar pendientes del camino de nuestros hijos dirigiendo sus pasos pero sin agobiarlos, dejándoles espacio, permitiendo que crezcan tomando sus propias decisiones.

A punto de terminar el Adviento, los templos también se preparan para recibir a Jesús Niño. El de San Miguel de la capital, templo emblemático por los sucesos históricos que en él han tenido lugar, abre sus puertas al público con un novedoso sistema de información al visitante mediante códigos QR. Isaac Benito, sacerdote de la UPA Centro nos habla de ello y del ciclo de visitas guiadas que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de diciembre.

La sección de El Laico ante el Espejo se hace eco de la polémica recomendación de la Unión Europea a sus funcionarios de evitar la palabra Navidad en sus felicitaciones… navideñas por un supuesto motivo inclusivo. Lo políticamente correcto y la laicidad van buscando esconder la Navidad, cambiarle el sentido. Parece que lo cristiano escandaliza. Sin embargo, este año las Carmelitas Samaritanas han decidido cantar villancicos en plena calle Real de la capital, algo que se está haciendo notar en la ciudad. Una ciudad que luce una iluminación preciosa en donde el Niño Jesús, el verdadero motivo de las fiestas, no aparece por ningún lado. No pasa nada: las jóvenes religiosas que cuidan de la Virgen de la Fuencisla suben hasta la ciudad para acercárnoslo con su música y su entusiasmo.