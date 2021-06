Cáritas nos pide ser «más pueblo» en el día de la Caridad

Corpus Christi, el día de la caridad. Hemos llegado a una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico cristiano. El cuerpo de Cristo, que se entrega por todos nos marca el camino de nuestra entrega por los demás. Por eso Cáritas, sabiendo cuál es su misión en la sociedad, elige tradicionalmente la festividad del Corpus para presentar la memoria de sus actividades.

De ello y de la actualidad de Cáritas Diocesana de Segovia, hablamos con Samuel Hernández, su director técnico, que nos refiere las enormes dificultades que la institución tuvo que afrontar el año pasado con motivo, cómo no, de la pandemia de COVID: aumento de las necesidades, nuevos demandantes de servicios, cierre de actividades, disminución de voluntarios realmente operativos, etc. Cáritas tuvo que nadar entre dos aguas, procurando ayuda a quien lo necesitaba y asegurando la protección de sus voluntarios y trabajadores. Marzo y abril fueron sin duda, los meses más duros en los que hubo que reorganizar todos los servicios. A medida que las circunstancias iban mejorando, éstos pudieron poco a poco reanudarse adaptándose a la nueva realidad. Capítulo aparte merecen las residencias de mayores, en las que tuvieron que adoptarse medidas muy duras en favor de la salud física, no así de la emocional al limitarse el contacto humano.

Pero también hay alegrías: la residencia de Sepúlveda abre tras la remodelación a la que se ha sometido, ya se admiten nuevos ingresos de personas mayores en los tres centros de la provincia y la urgencia asistencial que precisan algunas familias empieza a remitir al abrirse la hostelería e ir recuperándose poco a poco la normalidad.

Por último, Samuel nos presenta la campaña de este año llamada «Seamos más pueblo», en la que se nos invita a cambiar de mirada descubriendo al vecino, al compañero, al que está cercano a nosotros, cooperando con los demás porque solos no podemos nada: todos somos pueblo, todos somos hijos de Dios.

Nuestro segundo invitado, don Ángel Galindo, Vicario General de la diócesis, nos habla de los fondos éticos, alternativa a los tradicionales en los que, además de una rentabilidad económica, se persiguen objetivos éticos y sociales de inversión, favoreciendo proyectos beneficiosos para la sociedad, el medio ambiente, la cooperación para el desarrollo, etc. Así mismo, este tipo de fondos evitan en todo momento el apoyo financiero a aquellos proyectos o empresas relacionados con el armamento, el deterioro ambiental, la no defensa de la vida y otros aspectos indeseables desde el punto de vista ético.

La sección de El Laico ente el Espejo vuelve a cerrar el programa haciéndose eco esta vez de una lúcida afirmación del Papa en la que nos invita a vivir el presente como uno de los consejos que nos suscita el Espíritu. Dice el Papa que «El Espíritu afirma la primacía del hoy contra la tentación de paralizarnos por las nostalgias del pasado y las incertidumbres del mañana. El Espíritu nos recuerda la gracia del presente. No hay otro tiempo mejor para nosotros. Ahora, justo donde nos encontramos, es el momento único e irrepetible para hacer el bien, para hacer de la vida un don. ¡Vivamos el presente!»

Vivamos el presente, pues. Evangelicemos hoy en el mundo de hoy como instrumentos que somos de Dios, que otros ya cosecharán, si es que ha de haber cosecha. Liberémonos de nostalgias y agobios y vivamos el presente siendo pueblo, como nos pide Cáritas, mirando de una manera nueva al que tenemos a nuestro lado.