El Alzheimer nos implica a todos

La enfermedad del alzheimer es una realidad social. Una vez más, la sociedad civil demuestra su capacidad de respuesta ante los problemas que de verdad importan organizándose en asociaciones como AFA Segovia (Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer). Conversamos en El Espejo con Isabel Miranda, presidenta de la misma, y José María López, sacerdote y miembro de su junta directiva.

Isabel nos habla de los orígenes y evolución de AFA Segovia desde sus comienzos en octubre de 1997, cuando nace con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los enfermos de alzheimer y sus familiares. En su recorrido de más de 20 años, han ido implantándose los distintos servicios que ahora ofrece, los más relevantes de los cuales son: el servicio de información y orientación (fundamental cuando una familia se encuentra con el problema, siempre impactante en esos momentos), el apoyo psicológico de carácter individual y grupal, el asesoramiento jurídico, el servicio de estancias diurnas (con transporte y comedor), los talleres con los enfermos y el servicio de ayuda a domicilio.

En la actualidad, el principal proyecto de AFA es la construcción del centro del alzheimer en la ciudad que posibilitará la acogida y tratamiento de hasta 50 personas. Isabel nos cuenta la necesidad del mismo, la ilusión que muchos están poniendo en él y las complicaciones con las que se están encontrando, agravadas en 2020 con la crisis del covid. La Fundación La Caixa y la Fundación Misericordia colaboran en el proyecto pero todos estamos llamados a implicarnos y contribuir con nuestro esfuerzo para que se convierta pronto en una realidad.

En este sentido, José María nos recuerda que la unión hace la fuerza: la lucha contra el alzheimer es cosa de todos y pide también la implicación de la Iglesia diocesana en la construcción del nuevo centro. Ni la sociedad ni la Iglesia deben jamás desentenderse de los vulnerables. Hace hincapié en la gran labor que desarrolla AFA Segovia tanto profesional como humanamente, a la que no duda en catalogar como un gran ejemplo de aliento y esperanza en nuestro tiempo.

La sección El Laico ante el Espejo cierra hoy la “trilogía” dedicada al documento “La conversión pastoral de la comunidad parroquial”, donde la Santa Sede insiste en la necesidad que tienen todas las parroquias de salir al exterior, al encuentro de la cultura actual, buscando espacios comunes donde compartir todo lo que preocupa al

hombre en este tiempo como forma de evangelizar. Hay que acoger los desafíos del tiempo presente y hay que hacerlo con renovado dinamismo.

El documento nos propone salir al encuentro de una cultura que evoluciona. ¿Cómo hacerlo hoy? Pues en los puntos en común que nos unen a todos, creyentes y no creyentes, para conseguir un mundo más justo. Por ejemplo, en la dignidad y la igualdad entre todos los hombres, el respeto a las diferencias, el deseo de paz, la acogida, la solidaridad, o el cuidado de la creación. No podemos prescindir de la condición de hombres de nuestro tiempo, inmersos en una cultura que también es la nuestra. La Iglesia no es una institución cerrada, insensible a los problemas sociales y culturales que la rodean. Sin ir más lejos, la lucha contra la enfermedad del alzheimer de la que nos hemos ocupado hoy, es un extraordinario ejemplo para demostrarlo.

El Espejo no podía olvidarse del terrible accidente que, el 19 de enero, costó la vida a varias personas en la parroquia de la Virgen de la Paloma en Madrid. Marta y David recuerdan a las víctimas y envían un fraternal abrazo a la diócesis hermana de Madrid. Descansen en paz.