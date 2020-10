Álvaro Martín "Hay que pelear la vocación"

Hay que pelear la vocación. Este es el titular que nos ha dejado Álvaro Marín, el protagonista de esta entrega de El Espejo. Álvaro es el seminarista mayor que el domingo 25, fiesta de San Frutos, recibirá la ordenación como diácono en la Santa Iglesia Catedral de Segovia. El hecho es un acontecimiento para la diócesis ya que es la primera ordenación que se celebra en los últimos diez años.

Álvaro cuenta ante nuestros micrófonos quién es, cómo ha sido la llamada que el Señor le ha ido haciendo desde que, siendo adolescente, empezó a sentir esa inquietud que se ha acabado convirtiendo en una decidida vocación al sacerdocio. Nos refiere sus pasos en el seminario en familia, los sacerdotes que más le han influido en este proceso, el apoyo de su familia y su vida en el seminario mayor en Salamanca. Una vida de estudio en comunidad con otros compañeros que no está exenta de dificultades. Nos dice muy gráficamente que es una vida bonita, sí, pero que no es el cielo, que para él supuso un golpe de realidad y que ha descubierto que la vocación no es sólo un don, sino que hay que pelearla.

Álvaro, que está destinado, formándose, en la parroquia de Cuéllar, está contento. Se ha preparado bien para este paso que será definitivo y espera que su ejemplo sirva como punto de inflexión en la realidad vocacional de la diócesis de Segovia.

En sección de El laico ante el espejo, David nos acerca de nuevo la encíclica Fratelli tutti. En ella, el Papa nos ofrece un mensaje evangélico claro, rotundo y muy exigente. Nos recuerda el proyecto de Dios, animándonos a reconocernos como hermanos y vivir en la casa común que el Padre nos ha confiado, a reconstruir el mundo con los pobres en el centro, entre todos los hombres de buena voluntad.

Partiendo de las sombras de un mundo cerrado, nos lleva a través del ejemplo del Buen Samaritano, a pensar y gestar un mundo abierto basado en el valor que tienen el amor y la solidaridad. Entre individuos y entre países. O nos salvamos todos, o no se salva nadie, dice Francisco. Para cambiar el mundo de esa manera, aboga por la política, pero no por actual, devaluada por la corrupción y los intereses, sino por la mejor política, la del amor y la apertura, la del encuentro, la que mira a la consecución del bien común y la globalización de los derechos humanos. Parece una utopía ingenua, pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo, nos advierte.

Con Begoña, responsable del programa de mayores de Cáritas, repasamos la actualidad del mismo en estos momentos de pandemia, incertidumbre y confinamientos. Como es natural, las actividades habituales de encuentro y formación han tenido que suspenderse. Begoña nos explica que el covid ha sido muy duro para los mayores por el hecho de haber cortado de raíz las relaciones personales que hasta hace poco eran naturales y necesarias en su día a día, acentuando el problema de la soledad. Pero ya se está valorando, junto con las familias, los voluntarios y los propios mayores cómo retomar el programa garantizando en todo momento las medidas de

seguridad, ofreciendo actividades presenciales adaptadas a la realidad actual y, como novedad, una atención telemática e individual para quien así lo solicite. En El Espejo, seguiremos con interés el curso de este programa, uno de los más amables y cercanos de los que Cáritas Segovia se responsabiliza en nuestra ciudad.