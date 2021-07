LA ACCIÓN SOLIDARIA DE LA IGLESIA SEGOVIANA

La precariedad de muchas familias y muchos pueblos ha aumentado con la pandemia de COVID. Es un hecho. Como también lo es el que la Iglesia ha redoblado esfuerzos en este tiempo respondiendo así a su vocación de servicio al mundo. También nuestra Iglesia segoviana, que no ha bajado los brazos gracias a la acción decidida de las múltiples asociaciones e iniciativas que la conforman. Hoy El Espejo nos acerca dos de ellas: la Sociedad San Vicente de Paúl y Haití Vive.

Maribel es la presidenta de la Sociedad San Vicente de Paúl, una institución humanitaria y benéfica de gran historia y profunda vocación de servicio social formada exclusivamente por seglares. Nos dice Maribel que este último año no han tenido tregua, pero que todos sus voluntarios han afrontado las dificultades y el aumento de demanda asistencial con esfuerzo y dedicación. Con ella pasamos revista a sus iniciativas y proyectos que se dirigen desde la sede actual en la iglesia de San Sebastián de la capital, a donde todos podemos acudir para conocerlos mejor.

La segunda asociación invitada del día es particular. Es una O.N.G. puramente segoviana, nacida hace poco más de diez años. El terrible terremoto que sacudió Haití en enero de 2010 sacudió también las conciencias de algunas Carmelitas Vedrunas de nuestra ciudad que en cuanto pudieron se desplazaron allí para servir a aquellos hermanos desprovistos de casi todo, también de nuestra memoria después de que las noticias de su desdicha se esfumaran de las primeras páginas de los periódicos. Nati, a raíz de aquella experiencia, fundó Haití Vive desde donde, incansablemente, procura aliviar el sufrimiento de los habitantes de Tabarre, un barrio de Puerto Príncipe devastado por el seísmo. Proyectos de reconstrucción, de educación y de atención a los menores ocupan su trabajo y el de los voluntarios, jóvenes, que en los veranos se desplazan allí para organizar campamentos de verano para los niños de la población. Este es el segundo año que Haití Vive no ha podido estar físicamente en Tabarre, pero el esfuerzo desde Segovia no se ha detenido por la pandemia. De todo ello hablamos con Nati, incansable en su tarea a la que todos nos podemos sumar y a ello nos invita desde los micrófonos de El Espejo.

El Laico ante el Espejo reflexiona hoy sobre la demografía en España y el modelo familiar. La situación demográfica en España es difícil por la bajísima natalidad y el envejecimiento de la población. ¿Qué tiene que decir y hacer la Iglesia ante esta peligrosa realidad de consecuencias sociales, económicas y culturales? David plantea dos cuestiones. En primer lugar, la Iglesia debería exigir una acción política enérgica y consensuada en favor de las familias. Hay que reclamar políticas de familia eficaces ante un problema muy serio con lo que nos jugamos el futuro.

La segunda cuestión en la que la Iglesia tiene algo que decir y hacer es en la acogida de los otros modelos familiares o de convivencia que ahora existen, y cada vez más, distintos de la familia tradicional, aunque todos entendamos ésta como la más deseable. La Iglesia debe de dar respuesta a esta realidad y acoger con cariño a todos los que, por diversas circunstancias, viven una de estas situaciones. El Papa también apuesta por ello. En estos casos y en otros, una actitud acogedora al estilo de Jesucristo, hace que la Iglesia sea más creíble en el mundo actual.