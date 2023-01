Día de la paz en los colegios de Segovia

Hoy 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, una efeméride que comenzó a celebrarse en 1964 para conmemorar la muerte de Gandhi. En 1993 reconoció la UNESCO este Día, que recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz. Y como no podía ser de otra manera, la provincia de Segovia se ha volcado, desde los diferentes centros educativos, en la celebración de esta jornada. Algo que también ha hecho COPE Segovia junto al Colegio Los Almendros de LA Lastrilla, el Colegio Villalpando de Segovia o el Colegio Maristas Nuestra Señora de la Fuencisla.