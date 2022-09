Los resineros harán limpieza de los montes cuando no estén en temporada

Los profesionales encargados de recolectar la resina de los montes de Castilla y León se encargarán a partir de ahora también de llevar a cabo labores de limpieza de estos espacios el tiempo que no estén resinando, lo que ayudará a reducir su temporalidad, según ha anunciado este jueves el director general de Patrimonio Natural y Políticas Forestales, José Ángel Arranz.



Arranz, que ha inaugurado una jornada nacional de innovación y práctica del sector resinero en Segovia, ha detallado que esta medida se incluye en el marco de una estrategia regional de la resina que permita que toda la actividad, tanto de extracción como industrial ocupe el lugar que debe en la región. En este sentido, ha considerado que se trata de una actividad económica que redunda en la creación de empleo y que se debe ver consolidada en los próximos años.



Sobre si se han perdido pinos resineros en los incendios forestales de este verano, Arranz ha asegurado que “las masas se han visto afectadas en alguna medida, sobre todo las que no estaban siendo aprovechadas, ya que en la Comunidad más de la mitad de los pinos resineros aún no están explotados”. Ha abogado por que “la rentabilidad de la actividad mejore para que esos pinares puedan ver cómo se aprovechan sus resinas y, además, ser pinares que se defienden mejor ante los incendios”.



La situación actual, de acuerdo con Arranz, es que se trata de “un sector que está en auge, con una serie de problemas estructurales derivados de que es una labor que ocupa unos meses del año y queremos que se profesionalice, para que se ocupe laboralmente todo el año, y se aporte economía forestal que les permita hacer actividades para mantenimiento de montes y sean más resilentes a los incendios forestales”.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta en Segovia, José Mazarías, ha explicado que se trata de “un sector productivo que en Segovia trasciende de lo medioambiental o industrial porque forma parte de la identidad de la provincia y ahora volvemos a darle la importancia que tiene para la economía”. En la jornada, organizada por grupo operativo Acrema y Go-Resinable, se dan cita científicos de la universidad y centros de investigación, técnicos de centros tecnológicos, propietarios forestales, empresas de transformación de la resina y profesionales resineros, que comparten avances para garantizar una actividad muy importante en la gestión del territorio, generadora de puestos de trabajo y fundamental para crear oportunidades de bioeconomía.



Los grupos operativos trabajan en investigación e innovación para mejorar el sistema de extracción de la resina con el fin de aumentar la productividad y garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento. Según la organización, la puesta en marcha de este tipo de alianzas, en forma de estos grupos, es posible gracias a la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y de la Administración General del Estado, a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural.