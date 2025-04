La fiesta del Lunes de Aguas amortiguó las consecuencias del apagón nacional en Salamanca: "Tuvimos suerte"

Hoy me he acercado con el micrófono azul de COPE Salamanca al Mercado Central de Abastos a una hora propia de compras y tengo que decirte que en general el día ha estado marcado por lo que nos han dicho algunos comerciantes “la resaca del Lunes de Aguas, no sobra hornazo y no hace falta comprar más por ahora”. Esto bien lo sabemos los salmantinos que en el día del apagón energético estábamos bien provistos de hornazo y otras suculentas viandas. Vamos que no nos pillo la situación con el pie cambiado

Afortunadamente la luz en Salamanca vino rápido. Fue la primera provincia de Castilla y León en recuperar el suministro energético. Además el día coincidía con la fiesta del Lunes de Aguas, es decir que las ventas gordas en el Mercado se realizaron antes incluso del apagón. Es lo que nos cuenta Carmen que regenta una pastelería y panadería. "Antes de las 12.30 ya tenía todo vendido, luego vino gente con mucha paranoia para comprar pan y productos como empanadas y pasteles"

cierre del MERCADO CENTRAL, POR SEGURIDAD

Para mantener la seguridad tanto de compradores como vendedores la Junta Directiva del Mercado tomó la buena decisión de cerrar las instalaciones. Abandonaron las instalaciones tanto los clientes como los vendedores de los puestos que, recuperado ya el suministro eléctrico, regresaron para comprobar sus cámaras frigoríficas y para poder, algunos, cerrar sus trapas . Begoña San Francisco, miembro de esa Junta Directiva, nos cuenta que tuvieron mucha suerte porque "los lunes no se vende pescado y que las carnicerías no habían recibido género al ser festivo en Guijuelo; no hubo matanzas, se han realizado hoy". Estas dos derivadas podrían haber generado multitud de pérdidas que cada comerciante debería reclamar a su seguro.

Paseando por el mercado nos hemos acercado al puesto de frutas de Miguel Ángel quien nos ha contado que no tiene pérdidas gracias a que la luz vino rápido. " Fueros unas horas de incertidumbre y desasosiego. Además, no pude vender más fruta porque el peso no funcionaba y además los precios están introducidos dentro"

Pasteleros, pescaderos y fruteros del Mercado Central de Abastos coinciden en haber estado muy preocupados sobre todo ante la posibilidad de que el apagón se alargará en el tiempo o se volviera a producir hoy.