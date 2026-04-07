12:50H| 07 ABRIL 2026 | HERRERA EN COPE EN SALAMANCA

El tren Salamanca-Zaragoza, con salida a las 7:20, ahora exige transbordo en Zaragoza para ir a Barcelona, eliminando el servicio directo. Teo González (UGT) observa el nerviosismo de viajeros, sobre todo usuarios de bonos mensuales de pueblos cercanos, pues las 52 plazas del nuevo Intercity se agotan rápido, complicando la formalización de billetes. La provincia de Salamanca se perjudica: el coste a Barcelona sube de 52€ a más de 70€ y causa incomodidad para mayores que valoran el tren directo y sin escalones. El enlace en Zaragoza con el AVE a Marsella suele ir lleno. UGT reivindica la recuperación de la conexión directa, destacando que el servicio anterior presentaba problemas de puntualidad que lo hacían poco rentable; urge subsanar los retrasos en vez de suprimir el tren. Por otro lado, la concejala de Medio Ambiente, María José Coca, presenta mejoras en parques. La Plaza de Carmelitas amplía su zona infantil a 700m², mejora su accesibilidad con una gran rampa, e incorpora dos mini campos de fútbol, camas elásticas, un carrusel y un combi para 28 niños, además de nuevos bancos y suelo de caucho con césped artificial. Se busca crear espacios saludables y se planifican renaturalizaciones y nuevas zonas infantiles en Wünsburg (con fuente de suelo, humedal y rana gigante) y en el Paseo de los Olivos (con un bosque urbano).