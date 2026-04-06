12:50H | 06 ABRIL 2026 | HERRERA EN COPE EN SALAMANCA

La Semana Santa es un éxito en Salamanca y provincia, con pueblos llenos de visitantes y residentes. El buen tiempo favorece actividades y la gastronomía, con restaurantes completos en la Sierra de Francia. Las iglesias acogen a fieles en actos y procesiones de Pascua. Párrocos rurales afrontan una actividad extenuante cubriendo varios pueblos. Hoy, Lunes de Pascua, La Alberca celebra el Día del Pendón. El alcalde Miguel Ángel Luengo explica que se reparte hornazo y el pueblo ensalza el coraje de las mujeres albercanas. Ellas, a finales del siglo XV, defendieron el pueblo de tropas portuguesas y capturaron su pendón, lo que simboliza su valentía. Mantener estas tradiciones es fundamental para la identidad de La Alberca y la Sierra de Francia. El próximo lunes se festeja el Día del Trago, donde los "escancianos" sirven vino, recordando la valentía femenina, con dulces y bailes. La Semana Santa resulta muy positiva, con ocupación hotelera y comercial completa, buen tiempo, solemnes procesiones y una exitosa Pasión Viviente.