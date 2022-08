La víctima mortal de Doñinos, es el sexto fallecido por accidente laboral este año

El sindicato CGT se ha concentrado esta mañana junto a la plaza del Empresario en la calle Gran Vía, bajo el lema “Trabajo sin riesgo, salud para tod@s”. El acto pretendía ser también un homenaje a la última víctima mortal por accidente laboral en nuestra provincia. El agricultor fallecido en Doñinos el pasado lunes, hace por desgracia el número seis de los fallecidos por esta causa en lo que va de año en Salamanca.

El secretario de CGT en Salamanca Juan García, argumenta que los poderes públicos deben seguir trabajando en la concienciación, así como en el control del obligado cumplimiento de todas las normas ya establecidas para evitar estos sucesos. Insiste García en que la crisis económica no puede ser la excusa, para que no se cumplan las buenas prácticas, o se denuncien las condiciones laborales que ponen en riesgo a los trabajadores. Alude además a la importancia de sancionar contundentemente a las empresas que no los cumplan.

CGT dice que son necesarios cambios drásticos en nuestro modelo productivo y nuestra forma de vida para intentar frenar los accidentes laborales mortales y las consecuencias de ellos. Hay que seguir profundizando en la sensibilización real de la clase política y de la sociedad, en los estudios de los accidentes, en el cumplimiento de las guías de buenas prácticas, en la denuncia de las condiciones laborales que ponen en riesgo a las personas trabajadoras y seguir exigiendo que las inspecciones de trabajo actúen contundentemente.

El sindicato CGT señala que no se puede permitir que la sociedad anteponga los beneficios empresariales, cuyo fin primero y último es enriquecerse, a la vida de los trabajadores y trabajadoras.