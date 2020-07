"La vacuna contra el COVID llegará en otoño, no será fiable al 100% y no será para todos"

Los investigadores siguen trabajando a contrareloj para dar con una vacuna efectiva que mitige la propagación cada vez más rápida del virus. El investigador del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Miguel Frade ha contado a Cope Salamanca , que la vacuna no estará lista antes de otoño y que no estará disponible para toda la población. “Se trata de una pandemia y se van a necesitar muchas dosis, y España no está preparada para producir vacunas. No va a ser fácil que los países las puedan fabricar para todo el mundo”, nos dice.

Frade adelanta, que igual que ha ocurrido con los test para detectar el coronavirus, las primeras vacunas válidas se irán perfeccionando con el tiempo. “Con la rapidez con la que se están haciendo las vacunas, no serán a su inicio 100 por 100 efectivas. Ninguna lo es, siempre hay casos que se escapan. Irán mejorando con el paso del tiempo”.

José Miguel Frade es uno de los investigadores que ha participado en la producción de un nuevo test de anticuerpos para detectar la inmunidad frente al Covid-19. Se denomina test Elisa. Cuenta con un 98% de fiabilidad. De momento, se espera que esté disponible en los hospitales en las próximas semanas. Es precisamente una empresa instalada en el Parque Científico de Salamanca la que se encarga de la producción de este nuevo test de detección.