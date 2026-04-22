La Universidad de Salamanca une ciencia y espectáculo en el ‘Science Late Night’
Divulgadores como Ricardo Moure y Clara Grima se suben al escenario para acercar la ciencia al gran público con monólogos y magia
Salamanca - Publicado el
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La Universidad de Salamanca ha organizado el espectáculo de divulgación científica “[_Science Late Night_]”, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo a las 21:00 horas en el Teatro Juan del Enzina. La propuesta busca acercar al público general conceptos complejos de biología, matemáticas o antropología a través de los monólogos de divulgadores de primer nivel como Ricardo Moure, Clara Grima, Conchi Lillo, Alicia Otero y Candela Antón.
El evento, presentado por Físico Barbudo y con intervenciones del mago Ramiro Morán, es de acceso gratuito. Las invitaciones pueden recogerse en la conserjería del Edificio I+D+i hasta el 6 de mayo, con un máximo de dos por persona, y garantizan el asiento hasta las 20:45 horas.
Senderismo y ciencia en la Sierra de Francia
Además del espectáculo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación ha programado una ruta de senderismo interpretada en La Alberca para el 9 de mayo. Durante el recorrido por la Sierra de Francia, personal investigador de la USAL explicará las claves del paisaje, la flora y la fauna de la zona.
La actividad, que incluye una visita guiada al casco urbano de La Alberca, tiene un coste de 20 euros y requiere inscripción previa a través de la web culturacientifica.usal.es.
Salamanca, capital de la comunicación científica
Estas iniciativas se enmarcan en la 16ª edición de ComCiRed, el encuentro de Comunicación Científica en Red que convierte a Salamanca en la capital de la divulgación en España. Los días 7 y 8 de mayo, la ciudad acogerá a más de un centenar de profesionales del sector para compartir estrategias y fomentar la colaboración.
El encuentro está organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en colaboración con la UCC+i de la Universidad de Salamanca, consolidando el compromiso de la institución con la transferencia de conocimiento a la sociedad.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.