La Universidad de Salamanca une ciencia y espectáculo en el ‘Science Late Night’

La Universidad de Salamanca ha organizado el espectáculo de divulgación científica “[_Science Late Night_]”, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo a las 21:00 horas en el Teatro Juan del Enzina. La propuesta busca acercar al público general conceptos complejos de biología, matemáticas o antropología a través de los monólogos de divulgadores de primer nivel como Ricardo Moure, Clara Grima, Conchi Lillo, Alicia Otero y Candela Antón.

El evento, presentado por Físico Barbudo y con intervenciones del mago Ramiro Morán, es de acceso gratuito. Las invitaciones pueden recogerse en la conserjería del Edificio I+D+i hasta el 6 de mayo, con un máximo de dos por persona, y garantizan el asiento hasta las 20:45 horas.

Senderismo y ciencia en la Sierra de Francia

La Alberca, Sierra de Francia

Además del espectáculo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación ha programado una ruta de senderismo interpretada en La Alberca para el 9 de mayo. Durante el recorrido por la Sierra de Francia, personal investigador de la USAL explicará las claves del paisaje, la flora y la fauna de la zona.

La actividad, que incluye una visita guiada al casco urbano de La Alberca, tiene un coste de 20 euros y requiere inscripción previa a través de la web culturacientifica.usal.es.

Salamanca, capital de la comunicación científica

Getty Images Científicos en el laboratorio

Estas iniciativas se enmarcan en la 16ª edición de ComCiRed, el encuentro de Comunicación Científica en Red que convierte a Salamanca en la capital de la divulgación en España. Los días 7 y 8 de mayo, la ciudad acogerá a más de un centenar de profesionales del sector para compartir estrategias y fomentar la colaboración.

El encuentro está organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en colaboración con la UCC+i de la Universidad de Salamanca, consolidando el compromiso de la institución con la transferencia de conocimiento a la sociedad.