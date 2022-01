Tractorada por las calles de Salamanca

Las organizaciones profesionales agrarias con representatividad en la provincia de Salamanca, ASAJA, COAG y UPA, reiteran el profundo malestar que están causando determinadas políticas (tanto privadas como gubernamentales) entre los profesionales del campo. De este modo, y tras haber anunciado en numerosas ocasiones movilizaciones, paralizadas por la pandemia ocasionada por la COVID-19, las entidades en unidad de acción han decidido presentar un decálogo reivindicativo, una guía a seguir “para acabar con el ninguneo que viven agricultores y ganaderos”.

Desde las organizaciones, insisten en que “los problemas que se venían arrastrando desde hace años, no han hecho más que aumentar a pesar, incluso, de que el sector haya demostrado ser esencial, vital y solidario durante la pandemia”. “Seguimos teniendo ataques continuos al sector agrario, incrementos en los costes de producción sin que suba el valor de nuestros productos, una fauna salvaje que nos mata el ganado y nadie se hace cargo de ello…”, ejemplifican los presidentes de las entidades salmantinas, Juan Luis Delgado, de ASAJA; Carlos José Sánchez, de UPA; y José Manuel Cortés, de COAG.

“Ante la gravedad de la situación, volvemos a retomar esta unidad de acción y salimos a reivindicar los que es justo para el sector y pedir soluciones ante la avalancha de problemas”, han aclarado los líderes provinciales, quienes han avanzado que habrá una gran movilización general en Madrid, previsiblemente, en los próximos dos meses si la situación sanitaria lo permite.

De este modo, los presidentes han confirmado el compromiso de las organizaciones agrarias para hacer visibles los problemas a la sociedad y seguir luchando “hasta conseguir una protección total y absoluta de todas las administraciones”.

El próximo 28 de enero los trabajadores del campo están llamados a concentrarse a partir de las 11:30h. Podrán acudir a pie con pancartas o bien en sus tractores, para denunciar la precariedad que atraviesa el sector. Partirán del aparcamiento de las Madres Bernardas para recorrer las calles del centro por el Paseo de la Aldehuela, Paseo de Canalejas, Plaza de España, avenida de Mirat, Puerta de Zamora, Mirat y Gran Vía hasta la Subdelegación de Gobierno donde leerán un manifiesto.

DECÁLOGO REIVINDICATIVO

1º- PLAN DE CHOQUE CONTRA EL INCREMENTO DE COSTES DE PRODUCCIÓN:

Pedimos este plan de choque debido a la baja e, incluso, nula rentabilidad de los sectores productores agrarios ante la brutal subida de los costes de producción (combustibles, electricidad, abonos, fitosanitarios, piensos, etc.), al no poder trasmitir los mismos a los precios de venta de nuestros productos.

2º- APLICACIÓN INMEDIATA DE LA LEY DE CADENA ALIMENTARIA:

Cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, obligando a los compradores al incremento de los precios pactados para los productos agrarios (hecho que no está ocurriendo ahora, por ejemplo, en la leche de vaca).

3º- NUEVO PLAN HIDROLÓGICO:

El actual se está haciendo a espaldas y en contra del sector agrario. No es posible que se planteen recortes de concesiones y peajes para la modificación de concesiones de riego existentes y la creación de comunidades de regantes de agua subterránea. Y no es aceptable que no se den concesiones para ganadería en zonas calificadas en mal estado.

El agua es vital para el asentamiento de población en el medio rural y para el relevo generacional, que es inviable si no se permite implantar nuevas explotaciones ante la falta de concesiones de agua.

4º- PROTECCIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS PROFESIONALES EN LA PAC:

La nueva PAC choca frontalmente con el modelo de agricultura y ganadería profesional de Castilla y León. Las medidas que proponen sitúan a los profesionales en desventaja con respecto a quienes tienen el campo como actividad complementaria.

5º- CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES REALISTAS:

Pedimos que tanto la normativa medioambiental como los criterios de aplicación de la misma tengan en cuenta a los verdaderos garantes del medioambiente rural, que son los agricultores y ganaderos. Se están aplicando criterios que no son ni realistas, ni se pueden cumplir y, además, dañan gravemente la escasa actividad económica que hay en el medio rural.

6º- CONTROL DE LA FAUNA SALVAJE:

La fauna salvaje (lobo, buitre, jabalí, corzo, ciervos, meloncillo, etc.) está haciendo mella en las producciones agrarias, aparte del incremento en los accidentes que estamos sufriendo en nuestras carreteras rurales ante la creciente población de estos animales.

7º- INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE LA FAUNA SALVAJE:

Solicitamos resarcimiento por todos los daños que ocasionan los animales salvajes (no sólo el lobo, sino también buitres, meloncillos, zorros…) sin excepción de que estén protegidos o no.

8º- LÍNEAS DE SEGUROS AGRARIOS ADECUADAS:

Además de adecuadas, también actualizadas y que permitan la defensa del agricultor y ganadero ante el monopolio de Agroseguro (peritos tasadores independientes, que sean mandados por Agroseguro).

9º- CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES A FAVOR DEL SECTOR AGRARIO:

Solicitamos una defensa hacia el sector y que se devuelva la dignidad de la profesión al agricultor y ganadero, que han deteriorado determinadas campañas gubernamentales. Éstas han criminalizado al sector y pedimos un giro de 180 grados y que se realicen campañas por parte del Estado que pongan en valor la labor de agricultores y ganaderos y animen al consumo de los productos nacionales.

10º- POTENCIACIÓN DEL RELEVO INTERGENERACIONAL:

Pedimos que se implanten las medidas necesarias para hacer más atractiva la profesión agrícola y ganadera a los jóvenes y pueda darse un efectivo relevo intergeneracional. Solicitamos actuaciones, no sólo palabras, sino una batería de normativas que faciliten la incorporación de jóvenes al campo y no que las penalicen, como está sucediendo en la actualidad.