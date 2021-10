"Toqué fondo con el alcohol y decidí aprender a vivir".

Hace ya 32 años que Carmen alcohólica, tocaba fondo y se lanzaba a pedir ayuda. La obtuvo en su paso por diferentes profesionales sanitarios que le reconocieron que había más gente como ella, que padecía la misma enfermedad. También llegó al Grupo Salamanca de Alcohólicos Anónimos. Recibió cariño, comprensión, superó la enfermedad y ahora cuenta su experiencia a otras personas que padecen su mismo problema.

Cuenta a COPE SALAMANCA que comenzó a beber en la adolescencia. Se sentía valiente, feliz, vívía una vida paralela hasta que el alcohol se convirtió en su peor enemigo. Dejó de abrazarse, de quererse, llegó a incluso a intentar suicidarse dos veces. La bombilla se le encendió la segunda vez y fue entonces cuando tomó la alternativa de vivir, de aprender a vivir, de volver a quererse y abrazarse.

Carmen nos cuenta que las personas que beben necesitan identificar lo que les está pasando, a veces no son conscientes. Se sienten desgraciados, defectuosos y siguen bebiendo. Es un bucle. Buscó la ayuda de los profesionales sanitarios. Fue un psiquiatra quien le dijo que había más gente como ella que padecía la misma enfermedad. La palabra no es vicio, nos dice Carmen, es una enfermedad. Tras identificar lo que ocurre y saber que más personas padecen el mismo problema llega la tercera parte, hay que ponerle solución.

Porque hay una solución, explica Carmen. "No es fácil dejar de beber pero se consigue".Con este tercer paso Carmen llamó a la puerta del Grupo Salamanca de Alcohólicos Anónimos. Allí se sintió tranquila y acogida. "Hablaban de mí, de mis miedos, preocupaciones. Mi familia no me entendía y mis amigos tampoco".

Ahora Carmen ha superado su enfermedad, ha aprendido a vivir, a quererse, a valorarse y comparte su experiencia con aquellas personas que se acercan al Grupo Salamanca de Alcohólicos Anónimos. Un Grupo que cumple 20 años.

El 6 de noviembre, a las cinco de la tarde, está organizada una reunión pública en los locales del Grupo, en el Paseo de la Estación 57. Está abierta a toda la sociedad salmantina para que conozca la terapia que allí se viene realizando y a toda aquella persona que se plantee lo que un día de planteó Carmen; o simplemente quiera informarse.





Para celebrar su 20 aniversario el Grupo Salamanca de Alcohólicos Anónimos anima a la sociedad y a aquel que lo necesite a acudir al encuentro publico organizado el día 6 de noviembre, a las cinco de la tarde, en los locales de del Paseo del Rollo.