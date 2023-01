La subida de las pensiones del 8.5% es insostenible

Los pensionistas van a ver revalorizadas sus pensiones en un 8.5%.

Más de 75.000 salmantinos se van a beneficiar de esta medida que aplica el gobierno de Pedro Sánchez.

Verán incrementadas las pensiones en más de 130 euros de media al mes. Es cierto que el coste de la vida ha subido muchísimo en los últimos años, de esta cuestión son más que conscientes las personas jubiladas; pero también jubilados y no jubilados que esta subida es llamativa. No tienen claro por dónde saldrá si las cuentas no le cuadran al Gobierno. Muchos creen que es una medida electoralista e insostenible.