El Teatro Liceo acogerá una nueva edición de “Salamanca Vive la Magia. Gala Internacional los mejores magos del mundo”, un espectáculo que reunirá en nuestra ciudad a seis magos procedentes de Argentina, Holanda, Japón, Corea, EEUU y España. Una cuidada selección de los mejores artistas del momento, bajo la dirección artística del prestigioso Juan Mayoral. Un show único y auténtico que combina la música, el humor, la manipulación, la magia poética, las grandes ilusiones, la iluminación y por supuesto, el ilusionismo de máxima altura en un verdadero espectáculo mágico.

Los magos que participarán en esta edición son: Mirko Callaci (Argentina); Dion (Holanda); Tan Ba (Japón); Yu Hojin (Corea); Stuart Macdonald (EEUU); Mag Marín (España).

Se han programado dos funciones de esta Gala Internacional el domingo 2 de enero, a las 18’00 y a las 21’00 horas. Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 23 euros y se ponen mañana a la venta en la taquilla del Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org.

Gala internacional de magia

Esta gala es un espectáculo familiar conducido por el mago argentino Mirko Callaci, un gran comunicador, un artista excepcional, completo y original. Diez años viviendo en Pekín como asesor mágico del mago más famoso de la televisión china Lu Chen, avalan su trayectoria profesional como uno de los magos más importantes del panorama internacional

El mago y bailarín holandés Dion comenzó a los 6 años su carrera artística. En el 2006 y en el 2008 se coronó como campeón nacional de magia en Holanda, luego en el 2009 ganó un Grand Prix en Luxemburgo y en 2010 en Rusia. Finalmente en 2011, con 19 años de edad, se coronó campeón europeo de magia, título con el que ha recorrido todo el mundo.

El mago japonés Tan Ba es un showman polifacético que nos cautivará desde el primer instante de su actuación, carismático y con un sentido de la comicidad único. Presentará su espectáculo por primera vez en nuestro país.

El mago coreano Yu Hojin es la gran estrella de esta gala. Durante los últimos 7 años ha sido el artista indiscutible de la gran producción americana THE ILLUSIONISTS. Es posiblemente el mejor manipulador del mundo, cada instante, cada movimiento, cada pausa, en su actuación nos transportará a una auténtica coreografía de belleza y precisión nunca antes vista. Sus premios y reconocimientos son tan numerosos que solo citaremos que fue campeón del mundo en el campeonato FISM celebrado en Black Pool en el año 2012.

El mago americano Stuart McDonald es ganador de 5 premios internacionales y del famoso concurso de la televisión americana FOOL US de Penn and Teller. Presentará en el Liceo de Salamanca un número insólito y original donde su personaje no es un mago, pero los efectos mágicos que le rodean fuera de su control nos harán sentir las más variadas sensaciones, dentro de su universo imaginario.

Y por último actuará el mago español Mag Marín, ganador del Premio Nacional de Magia en España, Portugal y Francia, además de ser el mago televisivo popularmente conocido por ser el ganador del programa PURA MAGIA de Televisión Española. Nos presentará un número de gran formato plagado de efectos imposibles y un estilo innovador.