Salamanca revive su historia: un videomapping conmemora el legado de la Escuela de Salamanca

La fachada de la Iglesia de San Esteban acogerá un espectáculo de videomapping para conmemorar el V Centenario de la Escuela de Salamanca. Las proyecciones, organizadas por el Ayuntamiento, tendrán lugar entre el 9 de abril y el 9 de mayo para celebrar el legado de la institución.

Inauguración con banda sonora

El acto de inauguración se celebra este jueves, 9 de abril, a las nueve y media de la noche en la Plaza Concilio de Trento. Contará con la participación de la Banda Municipal de Música de Salamanca, que ha preparado un programa especial para la ocasión.

El repertorio busca conectar historia, exploración y pensamiento. Se iniciará con ‘1492: La Conquista del Paraíso’ de Vangelis y continuará con piezas como ‘Columbus’ de Hugo Chinesta, ‘La Cordillera de los Andes’ de Malando y ‘El Ilustre Marino’ de Óscar Navarro, evocando la gesta histórica y el encuentro entre dos mundos.

Un viaje de 500 años en diez minutos

Videomapping San Esteban

El espectáculo, de diez minutos de duración, proyectará sobre la fachada de San Esteban la historia de la Escuela. La narración, a cargo de la figura de Francisco de Vitoria, explicará cómo Salamanca se convirtió hace 500 años en un faro moral que iluminó al mundo y sentó las bases del derecho de gentes, germen de los derechos humanos.

Mediante luz, palabra, imagen y música, los espectadores serán testigos del encuentro que se produjo entre dos mundos separados por un océano. La proyección mostrará cómo, por primera vez, un imperio se planteó cuestiones sobre la dignidad de los seres humanos.

Este videomapping se proyectará todos los días desde el 9 de abril al 9 de mayo. Habrá un pase diario a las diez de la noche de domingo a jueves, y dos pases (22:00 y 22:30 horas) los viernes, sábados, y los días 22, 23 y 30 de abril.