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Salamanca se prepara para el Encuentro Nacional de Cofradías: se trabaja ya en una procesión extraordinaria

Tras el éxito de una Semana Santa marcada por el buen tiempo, la Junta de Cofradías se centra en la gran cita nacional que acogerá la ciudad en septiembre

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Francisco Hernández, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca

Silvia Merchán

Salamanca - Publicado el

1 min lectura0:21 min escucha

La Semana Santa de Salamanca ha concluido con un balance muy positivo gracias a la buena meteorología, que ha permitido que las 18 hermandades, cofradías y congregaciones realizaran sus desfiles procesionales en la calle. La única nota negativa de esta edición ha sido la ausencia del Cristo de la Buena Muerte.

Un evento nacional en el horizonte

Con la Semana Santa recién terminada, la organización ya tiene la vista puesta en el próximo gran hito: el Encuentro Nacional de Cofradías que se celebrará en septiembre. Así lo ha confirmado en COPE Salamanca el presidente de la  Junta de Semana Santa en Salamanca Francisco Hernández. El principal proyecto es la organización de una procesión extraordinaria en la que participen todas las hermandades.

Estamos trabajando para hacer una procesión extraordinaria en la que estén representadas las 18 confradías, hermandades y congregaciones"

Francisco Hernández

Presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca

Desde la organización han confirmado que ya se está trabajando en este desfile excepcional. "Estamos trabajando para hacer una procesión extraordinaria en la que estén representadas las 18 confradías, hermandades y congregaciones", han señalado, destacando la importancia de la unidad y la representación conjunta.

En las próximas semanas se irán desvelando más detalles, incluyendo "todas estas actividades complementarias que va a haber en torno en torno al encuentro, así como otras muchas más actividades y hitos que vamos logrando".

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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