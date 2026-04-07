Salamanca se planta ante el Gobierno por la supresión del tren a Barcelona y anuncia movilizaciones: "Intentan pisarnos"

El alcalde de Salamanca Carlos García Carbayo, convoca una reunión con todas las entidades, agentes sociales, e instituciones representadas en la Plataforma en defensa de las comunicaciones ferroviarias de la provincia.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha augurado hoy movilizaciones civiles en la capital por la supresión de la conexión directa con Barcelona, efectiva desde este martes. El regidor ha criticado la postura del Ejecutivo central: “La posición actual del Gobierno de España no es ayudar a Salamanca, sino todo lo contrario. Parece que está intentando pisarnos un día sí y otro también, y eso no lo podemos tolerar”, ha alertado horas después de que el último convoy sin transbordos partiera ayer de la estación Vialia hacia la Ciudad Condal.

A partir de hoy ya no podemos viajar en tren directo desde Salamanca hasta Barcelona. El usuario accede a la App de Renfe para reservar plaza mañana día 8 de abril, en el primer tren de media distancia que partirá a las 7 y 20 de la mañana rumbo a Barcelona. Puesto que el convoy finaliza su viaje en Zaragoza, el viajero tendrá que esperar a coger otro tren de alta velocidad que conecta con Marsella y hace parada en la ciudad condal. Después de 9 horas de viaje, llegará a la estación de Sans a las 16:19h. Habrá pagado por el trayecto 132,20 euros, siempre que haya conseguido plaza. Y es que este tren hace parada previamente en Valladolid y reserva a diario 55 asientos para usuarios habituales.

Getty Images Interior tren

Están intentando pisarnos un día sí y otro también" Carlos García Carbayo Alcalde de Salamanca

Un frente común para revertir la decisión

Como primera medida, el alcalde ha anunciado la convocatoria de una reunión de la plataforma en defensa de las conexiones ferroviarias de Salamanca. El objetivo es “tomar una posición común” y adoptar nuevas acciones. “Entre ellas me imagino que habrá que hacer movilizaciones”, ha señalado el regidor.

García Carbayo ha asegurado que no ha recibido ninguna explicación por parte del Gobierno ni de Renfe. En este sentido, ha recordado que los propios trabajadores de la compañía ferroviaria mantienen que la supresión no está justificada por motivos de rentabilidad.

Críticas a la falta de avances

00:00 Volumen Descargar Verónica Martín

El alcalde ha lamentado la falta de avances desde la visita del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en octubre de 2024. “Desde entonces no ha habido ningún avance. No hay ni el más mínimo interés por parte del Gobierno de España, tampoco de Renfe”, ha recalcado García Carbayo, quien ha añadido con ironía que el ministro “no se atrevió a venir” y en su lugar envió al secretario de Estado.

Juntos, tenemos mucha más fuerza" Carlos García Carbayo Alcalde de Salamanca

Carbayo ha insistido en que seguirá enviando cartas a Moncloa para mostrar la “incomodidad” de Salamanca, una estrategia que considera que “a veces surte su efecto”. No obstante, ha subrayado que el Ayuntamiento no actuará por su cuenta, sino que buscará el consenso con la sociedad civil y otras instituciones. “No queremos, como Ayuntamiento, actuar por nuestra cuenta, sino de la mano de la sociedad civil de Salamanca [...]. Porque, juntos, tenemos mucha más fuerza”, ha zanjado.