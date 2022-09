Salamanca necesita jóvenes voluntarios

Esta mañana se ha presentado en la sede de Cáritas Diocesana de Salamanca la nueva campaña de voluntariado 2022, con el lema “La Generación del Cambio”. Un acto que ha contado con la presencia de Rosa Hernández, responsable del departamento de voluntariado de Cáritas Diocesana de Salamanca; Carmen Maria Alonso, catedrática de la Facultad de Comunicación de la UPSA; Andrés Terradillos, estudiante del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas y uno de los artífices de la campaña; y Elena López, integrante del Proyecto Molokai de voluntariado juvenil.

El acto ha comenzado con Rosa Hernández, hablando de la situación actual: “Durante la pandemia creció el número de voluntarios, pero con la vuelta a la normalidad esa cifra se ha reducido bastante, con una tendencia a la baja en la mayoría de entidades de voluntariado”. Actualmente, Cáritas Diocesana de Salamanca cuenta con 493 voluntarios (420 en los diferentes proyectos diocesanos y 73 como parte del Voluntariado Joven Molokai), siendo un grupo marcadamente femenino (76,4 %). Los menores de 30 años representan un 30% del total (148), muchos de ellos estudiantes universitarios que están cursando o han finalizado ya sus estudios. “El propósito de la campaña es recuperar a las personas voluntarias, especialmente a los jóvenes”, ha añadido la responsable.

“La Generación del Cambio”

Carmen María Alonso, por su parte, ha agradecido la colaboración entre la Universidad Pontificia y Cáritas, que se ha mantenido durante los últimos 18 años. “Es un reto estimulante, porque la campaña tiene una difusión real y se adapta al contexto actual”, destaca la catedrática. Una campaña que va dirigida al público joven, y parte de un grupo de alumnos de Creatividad Publicitaria de la facultad de Comunicación encargados de diseñar tanto los materiales como la difusión en redes sociales.

Estos responsables son Daniel Canal, Ludovica Albanese, Joseph Fremin, Miguel García, Andrés Terradillos y Manuel Ruiz. En su nombre, Andrés ha querido explicar las razones que les llevaron a esta propuesta: “muchas veces se tiene una idea errónea e injusta de las nuevas generaciones, plagadas de estereotipos. Estos prejuicios no nos representan, porque somos mucho más que eso”, ha asegurado. “Con la campaña, queremos hacer una llamada a los jóvenes, ya que tenemos mucho que aportar. Si nos comprometemos con acciones como esta, podemos suponer un cambio muy positivo en la sociedad”.

La nueva campaña de Cáritas, que busca romper con los mitos asociados a los jóvenes, se compone de un cartel, una cuña y un spot que estarán presentes en los medios locales, en la página web y en las redes sociales. Además, la campaña estará presente el próximo lunes 19 de septiembre en la Jornada de Bienvenida a los universitarios en el Campus Unamuno. Allí se celebrará la actividad “Cáritas Tattoo”, en la que aquellos jóvenes interesados en los proyectos de voluntariado de la entidad, además de una carpeta con información, recibirán un “tatuaje” y una pulsera exclusiva.

Por último, ha intervenido Elena López, quien habló de los diferentes proyectos dentro de Molokai (contacto con personas en la calle, proyectos de medio ambiente, infancia, etc.). “Hay bastantes jóvenes que se animan a participar en estos voluntariados y repiten. Para mi es una de las cosas más bonitas que me ha pasado, porque no solo das, también recibes. Cada dia vuelves a casa con algo nuevo aprendido”, ha concluido.

Un compromiso social

Cáritas Salamanca, a través del voluntariado, reafirma su compromiso con los colectivos que son más vulnerables. La acción voluntaria deberá seguir combinando, con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y participación, con la irrenunciable aspiración a la transformación de la sociedad.

Entre las tareas habituales de los voluntarios, destacan: acompañamiento a los participantes, apoyo en talleres terapéuticos y talleres ocupacionales, actividades de ocio y tiempo libre, educación de adultos, clases de alfabetización para inmigrantes, servicio de comedor, ludotecas o apoyos escolares, entre otras. En el caso del voluntariado joven Molokai, sus principales actividades se desarrollan con niños y niñas y con personas sin hogar, además del voluntariado medioambiental.

Las motivaciones que llevan a las personas a la participación voluntaria son sobre todo la solidaridad, razones humanitarias y deseos de ayudar a los demás. Unas actividades que viven como una acción de compromiso social y humano. Para los jóvenes, el voluntariado supone dedicar parte de su tiempo y esfuerzo a los demás, cambiando lo establecido con acciones desinteresadas desde la participación y el compromiso con los necesitados, implicándose en la realidad social salmantina.

Aquellas personas interesadas en participar como voluntarios encontrarán más información en la página web www.caritasalamanca.org, por teléfono en el 923 26 96 98 o a través del correo voluntariado@caritasalamanca.org