Salamanca se llena de magia e ilusión con el Cartero Real y los mejores magos del mundo

La ciudad de Salamanca vive una jornada cargada de ilusión y ambiente festivo con dos grandes protagonistas: el Cartero Real, que recorrerá a partir de las 6 de esta tarde sus calles, y la gala internacional 'Salamanca Vive la Magia', reunirá en dos pases a seis de los mejores magos del mundo en el Teatro Liceo.

El Cartero Real recorre la ciudad

El desfile del Cartero Real, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y la Hermandad de Jesús Despojado, partirá amenizado por música, desde la Plaza de las Agustinas. El cortejo, compuesto por miembros de la hermandad, la Fundación AVIVA y la Federación de Mayores, transcurrirá por lugares emblemáticos como la calle de la Compañía, la Rúa Mayor o la Plaza de San Pablo para finalizar en el Ayuntamiento.

Estandartes, sobres con mensajes de esperanza y buzones itinerantes acompañan a la carroza del Cartero Real para que los niños puedan depositar sus cartas a los Reyes Magos. Además, los días 3 y 4 de enero, el Cartero Real continuará recogiendo las cartas en el zaguán del Ayuntamiento, de 18:00 a 21:00 horas.

Una gala de ilusionismo de primer nivel

Paralelamente, el Teatro Liceo acoge el espectáculo ‘Salamanca Vive la Magia. Gala Internacional los mejores magos del mundo’, un evento que promete ser “un show único y auténtico que combina la música, el humor, la manipulación, la magia poética, las grandes ilusiones y el ilusionismo de máxima altura”. Bajo la dirección artística de Juan Mayoral, la gala contará con dos funciones, a las 18:00 y a las 21:00 horas.

Gala de Magia

El espectáculo reúne a un elenco de artistas de prestigio mundial. La maga china Violeta Zheng, un referente femenino en el ilusionismo, será la encargada de conducir la gala. Junto a ella estarán el australiano Raymond Crowe, con su mezcla de humor y pantomima, y el danés Christiansen Morten, premiado por su original magia cómica.

El cartel lo completan el misterioso ilusionista francés Klek Entós, quien, según su presentación, “invita a los espectadores a tomar conciencia de sus propios miedos y a afrontarlos, para convertirlos en su propia fuerza”. También participan los españoles Imanol D’Albéniz, junto a la acróbata Georgia Adel, y Charlie Mag, campeón de Europa de Magia que ha formado parte de ‘The Illusionists 2.0’ del Cirque du Soleil.

Las entradas para este evento de primer nivel tienen un precio de 22, 27 y 30 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo y en la web de Ciudad de Cultura.