Salamanca impulsa la igualdad con 18 actividades gratuitas de concienciación

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez , ha presentado la nueva programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Salamanca

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha presentado la nueva programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Salamanca. La oferta se ha incrementado hasta alcanzar dieciocho actividades gratuitas que se desarrollarán hasta el 26 de junio con el objetivo de sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad y en la prevención de la violencia de género.

Como parte del compromiso anunciado por el alcalde, Carlos García Carbayo, una de las principales novedades es la descentralización de los talleres de autodefensa para mujeres, que serán impartidos por agentes de la Policía Local de Salamanca en los barrios de Prosperidad, Oeste, Vistahermosa y Los Alcaldes. La inscripción se gestionará a través de las respectivas asociaciones de vecinos.

Foco en el bienestar físico y emocional

En el ámbito del bienestar, se ha lanzado el ciclo ‘Salud mental y género’, en colaboración con Salud Mental Salamanca, que ofrecerá sesiones quincenales para fortalecer la autoestima y tejer relaciones saludables. Además, el programa incluye un nuevo curso de iniciación a los primeros auxilios impartido por Cruz Roja, donde se enseñarán técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y actuación en caso de atragantamiento.

La salud también protagoniza el segundo ‘Ciclo Salud y Mujer’, con ponencias sobre la enfermedad renal y la cardiología. En esta línea, la asociación Alcer organizará un encuentro de sensibilización donde mujeres con enfermedad renal compartirán sus testimonios para visibilizar esta patología.

Cultura y formación para la igualdad

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La programación mantiene actividades de éxito como el Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana, que busca acercar la cultura científica a las mujeres con sesiones sobre envejecimiento saludable o salud digital. También continúan el taller de yoga familiar ‘Vínculos en movimiento’, la asesoría sobre manejo de smartphones para reducir la brecha digital y el club de lectura ‘Caperucita en Salamanca’.

En el apartado cultural, la obra de teatro ‘Asamblea de mujeres’ de Aristófanes iniciará una gira por los barrios de la ciudad. El programa se completa con la exposición ‘El acceso al agua, una oportunidad para la igualdad’ de Oxfam Intermón, presentaciones de libros y las visitas guiadas ‘Salamanca con voz de mujer’ para descubrir el papel femenino en la historia de la ciudad.

Facilidades para la participación

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Con el fin de facilitar la asistencia, todas las actividades disponen de un servicio de cuidado de menores que se puede solicitar previamente. Las inscripciones para los talleres con plazas limitadas pueden realizarse de forma presencial en la Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’ o a través del código QR disponible en la web del ayuntamiento.