"No se reconoce la zona quemada en San Felices de los Gallegos"

Cinco meses han pasado del incendio intencionado que calcinaba en San Felices más de 1.700 hectáreas de pasto, matorral y arbolado La zona está ahora mismo irreconocible, ha contado a COPE SALAMANCA, su alcalde Francisco de la Cruz. Es increíble pero el terreno haempezado a brotar de forma sorprendente. Por este motivo considera que es más necesario que nunca que, al igual que ya ha ocurrido en Ávila, se levante el acotamiento de pastos. Hay muchos ganaderos que no poseen terrenos y necesitan alimentar a sus animales.

Es necesaria una modificación de la Ley de Montes que ahora mismo deja inservibles,durante 10 años, los terrenos quemados. Urge tomar decisiones sobre todo porque estos ganaderos no pueden quedarse sin su subvención de la PAC; sin ellas muchas de las explotaciones serán inviables. Ellos, argumenta el alcalde, no tienen la culpa de que el terreno se haya quemado y por este motivo no deben de ser "castigados". Hay que ayudar a los agricultores y ganaderos del lugar a salir adelante, afirma De la Cruz.