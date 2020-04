Ayer comenzaba a circular en las redes sociales un vídeo que ya se ha hecho viral, protagonizado por un paciente que permanece ingresado en el Hospital Virgen de la Vega de la capital salmantina. Rubén Moreira no está afectado de coronavirus sino de otra patología, pero ha querido hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos, para que sigamos respetando las medidas de confinamiento más estrictas con el fin de porteger a los colectivos más vulnerables ante el contagio del Covid19.

Rubén asegura que hay personal sanitario, así como otros trabajadores del área de mantenimiento de este centro hospitalario, a los que no se realiza el test del coronavirus. Ante todo recuerda que es responsabilidad de todos los ciudadanos salmantinos ponerle freno a la propagación de la pandemia. Denuncia además que si bien en el Hospital Clínico Universitario, donde se centralizan las atenciones hacia los afectados de esta enfermedad, no se admiten las visitas a pacientes por cuestiones de seguridad, o en todo caso podrán ser acompañados solo aquellos enfermos que se encuentren en estado crítico, las visitas a internos en hospital Virgen de la Vega, no se respetan es su mayoría las medidas de protección adecuada.

El mensaje en definitiva es claro: “Quédate en casa, es tu responsabilidad”