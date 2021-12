¿Y tú qué pones en Navidad? Belén, árbol o ambas cosas

Es viernes, en dos semanas estaremos en Nochebuena, en plena víspera del Día de Navidad. A la iluminación de la ciudad de Salamanca se le suma esta misma tarde la animación callejera, hablamos de los pasacalles navideños organizados desde el Consistorio de Salamanca. Su objetivo: ambientar las calles e invitar a los salmantinos y turistas a visitarlas y a hacer las compras prenavideñas en el comercio de proximidad.

Es tiempo de adornar las casas. De poner el Belén, el árbol, las bolas, el molino, la posada....enfin...todo lo que se nos ocurra con luces y guirnaldas. A pesar de que todavía vivimos en pandemia, los salmantinos seguimos siendo tradicionales y cumplimos con esta parte de la Navidad. Un montaje que en muchas casas se realiza en familia. Unos ya lo tienen puesto, otros están en ello, en unas casas hay muchos adornos, en otras menos....

El Belén, el misterio, sin duda es una de las piezas fundamentales en estos días.

Hablando de montar el Belén. Vuelve el Circuito Belenístico que organiza en la provincia la Asociación Amigos del Camino de Santiago Vía de la Plata de Fuenterroble de Salvatierra.

Este domingo se presenta en San Felices de los Gallegos, en el Convento de las Agustinas. Participan más de medio centenar de localidades, algunas por primera vez pertenecientes a la Sierra de Francia. No falta la Feria del Belén en Beleña que se celebra el sábado 18 de diciembre. Esta vez será al aire libre, por precaución. Se realizarán entre 8 y 10 belenes, no faltarán los talleres, el pregón y el concierto de villancicos. El padre Blas Rodríguez cuenta a Cope Salamanca que estos belenes nos llevan a pararnos y reflexionar. Hay muchos belenes montados a nuestro alrededor pero debemos fijarnos en lo importante. No faltará, nos dice, el belén del cayuco, el de la carretera, el del reciclaje....