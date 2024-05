¿Qué hacer ante una crisis epilética?: "Poner de lado al paciente y no meter nada en su boca"

La epilepsia es un trastorno neurológico que causa convulsiones o sensaciones y comportamientos inusuales. Los síntomas de las convulsiones pueden variar mucho. Algunas personas pueden perder el conocimiento durante una convulsión y otras pueden permanecer con la mirada fija por algunos segundos. Otras pueden mover repetidamente los brazos o las piernas.

En España se diagnostican 20.000 nuevos casos cada año y es el segundo motivo de consulta tras las cefaleas en Atención Primaria. Por lo que los pacientes de epilepsia demandan más fondos para investigación.

Angela es una salmantina de 46 años que sufre epilepsia desde su nacimiento. Fue diagnosticada a los 14 meses y reconoce que ha vivido una infancia bajo el estigma de sentirse "un bicho raro", en un tiempo en el que no se conocía apenas este trastorno.

Ha vivido prácticamente todas las fases de la enfermedad. En la niñez y adolescencia, una crisis le podía llevar a la cama del hospital tras convulsionar repentinamente, sin poder controlar la situación. Pero también ha vivido más recientemente, la experiencia de un estatus epiléptico. Situación que le llevó a permanecer ingresada en la UCI durante semanas. Su neurólogo le recomendó retirar la medicación paulatinamente y aunque ella no estaba convencida de que esta medida fuera la más acertada, finalmente accedió. Para ella definitivamente es necesario seguir el tratamiento farmacológico.

Actualmente puede sufrir crisis de diferente intensidad hasta 4 y 6 veces al día. Su estado emocional es voluble y la enfermedad se manifiesta de diferentes maneras.

¿Cómo ayudar si presenciamos una crisis epiléptica?

"Es preciso medir el tiempo que dura esa crisis. Si dura más de cinco minutos hay que llamar al 112. Poner de lado a la persona que está sufriendo la crisis y no meter nada en su boca, para que no se haga daño al convulsionar. Y ante todo, no dejarla sola.

"Actualmente hay catalogadas hasta 63 formas diferentes de sufrir la epilepsia. No hay cura para esta enfermedad, aunque se pueda controlar a través de medicación o cirujía, generalmente reaparece con el tiempo".

Angela explica que en su caso la epilepsia le llevó a perder el trabajo. "Lo he pasado muy mal porque yo trabajaba en un colegio y me encantaba mi trabajo. También ha habido ocasiones en que he ocultado la enfermedad en mi centro de trabajo. Hace dos años que me dieron la incapacidad y digamos que me ha costado mucho asimilar esta etapa".