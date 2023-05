¿Qué hace la Unidad de Incongruencia de Género en el hospital de Salamanca?

En Salamanca se habla estos días de los aspectos médico legales de la Ley Trans y su repercusión en el ejercicio médico. No juzgan a la persona que desea cambiar de género sino que intentan ayudarla transmitiéndole toda la información posible para que la decisión final sea la acertada.

En COPE SALAMANCA hemos contactado con la cirujana plástica en el Complejo Hospitalario de Salamanca RosanaHernández. Ella nos cuenta que existe en el hospital una Unidad de Incongruencia de Género. Hay otras tres en Castilla y León: en Valladolid, León y Burgos. La Unidad tiene también desde 2021 un protocolo de actuación. Está formada por un equipo multidisciplinar conformado por endocrinos, psiquiatras, cirujanos plásticos...

El proceso es largo. Primero la persona debe pasar por una serie de evaluaciones psiquiátricas y mentales, luego llega la parte hormonal y finalmente, la quirúrgica. Los pacientes que le llegan a Rosana ya llegan con varios años de reflexión. Algunos han empezado el proceso siendo menores de edad pero llegan a la intervención pasados los 18 años. Hay también pacientes con edades comprendidas entre 40 y 50 años.

En el CAUSA , la intervención quirúrgica consiste en hacer una masectomía o colocar implantes mamarios. En todo momento los profesionales del equipo de plástica informan al paciente de los riesgos de su intervención y en cualquier momento el paciente puede decir que no.

Rosana no ha notado, tras la Ley Trans, un incremento de intervenciones aunque habrá que hacer el balance dentro de un tiempo.

Cuando uno empieza a hormonarse y finalmente pasa por el quirófano para cambiar de sexo no hay vuelta atrás. A veces, nos dice la psicóloga Rosa María Martín Oterino, un menor no está preparado psicológicamente para tomar esta decisión. "Muchos no saben qué van a estudiar al terminar Bachillerato y toman una decisión de cambio de sexo. El arrepentimiento de lo que ha hecho a veces tiene consecuencias importantes que llegan hasta el propio suicidio", nos dice.